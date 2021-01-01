تربية عين شمس تعلن عن جدول امتحانات الماجستير

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قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه تم الاعلان عن جدول امتحانات الماجستير في التربية الفصل الدراسي الأول للطلاب الوافدين 2021 ساعات معتمدة ويمكن للطلاب معرفة الجداول الامتحانات اضغط هنا .



وانطلاقاً من رؤية مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس في فتح قنوات للاتصال مع مختلف المؤسسات المجتمعية والدولية وذلك لتقديم خدماته التي تسهم في نهضة وتقدم هذه المؤسسات، وبما أن مركز التميز التربوي ممثل لجامعة عين شمس في تقديم هذه الخدمات المجتمعية المتميزة التي تدعم التطوير والابداع للمؤسسات التعليمية والتربوية بما يزيد من قدراتها وفاعليتها التعليمية والتي تمكنها من المنافسة العالمية؛ وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وقطاع الدراسات العليا بدعم الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعميد الكلية رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد ابو العنين، ومدير المركز الدكتورة رشا كمال الشيخ.



شهد مركز التميز التربوي اليوم الثلاثاء الموافق ٨ يونيو ٢٠٢١ زيارة وفد من معهد جوته القاهرة لبحث سبل التعاون المشتركة بين معهد جوته بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس.

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وقد استقبل الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية دانيلا ديكير خبيرة التدريب والتدريس قسم التعاون التربوي والوفد المرافق لها، وبحضور كلاً من: د. رشا كمال مدير المركز، د. أفراح محمد الصياد المدرس بقسم أصول التربية بالكلية، نيفين شومان أمين المركز، رباب على مسئول قسم المشروعات بالمركز، وقد تم مناقشة سبل التعاون بين الطرفين في تنفيذ مشروع "Fit For Life" أو "لائق للحياة" وبحث دور كلاً من الطرفين في تحقيق أهداف المشروع من أجل استفادة المجتمع التعليمي متمثل في طلاب كلية التربية وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومناقشة كيفية تطبيق المشروع على مستويين على أن يكون المستوى الأول في طلاب الفرقة الرابعة لكلية التربية (تخصص علم النفس التربوي) والمستوى الثاني يتم تنفيذه على شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك تماشيا مع مع رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى وإعداد شخصية متوازنة مقبلة على الحياةوقد تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع بعد تقديم تصور متكامل عنه لإدارة الجامعة لاتخاذ الموافقات اللازمة.