رسالة من تلميذة لـ مدرسها تثير ضجة على مواقع التواصل

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رسالة من تلميذة لـ مدرسها

قال الإعلامى رامى رضوان، إن هناك رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت ضجة كبيرة، موضحًا أن هذه الرسالة كانت من تلميذة لـ مدرسها فى الشهادة الإعدادية تطالبه فيها بأن يعطيها درجة النجاح حتى لـ تقوم بالانتحار".

وأضاف رامى خلال تقديمه ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن هذه الرسالة نالت عطف من بعض المواطنين وغضب من البعض الآخر.

وأشار رامى إلى أن التلميذة فى الرسالة التى كتبتها فى ورقة الإجابة، تطالب مصحح ورقة الإجابة بأن يعطيها درجات للنجاح.

وكشف رامى أن هذه الرسالة صعبة، وتمنى رامى أن تنجح الطالبة بما كتبته فى الأيجابة على الأسئلة، وكشف أنه هذه الطلبة تحتاج لـ اخصائى اجتماعى أو نفسي حالة عدم نجاحها.

المصدر: elbalad

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