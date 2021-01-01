ما حكم ملامسة الكلب وهل تنقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الدين في ملامسة الكلب وهل تنقض الوضوء؟



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن دار الإفتاء أخذت برأي المالكية بأن الكلب ليس نجسا ومن ثم فهو طاهر ولا ينجس الإنسان.



وأشار إلى أنه ليس معنى أن يمس الإنسان شيئا نجس بأن ينتوضئ وإنما عليه إزالة النجاسة وغسل مكان النجاسة، فمثلا المرأة التي تنظف لولدها فعليه أن تغسل يديها أو مكان النجاسة لو طالها شيئا منها، ولا تعيد الوضوء لو كانت على وضوء.

قد يعجبك أيضا...

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟.وأجابت دار الإفتاء، إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.وأشارت إلى أنه بالنسبة لنجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.حكم تربية الكلب في المنزل لرغبة الأبناءسؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأوضح العجمي، أنه لا يجوز إلا لضرورة وحاجة ماسة مثل الصيد أو الحراسة أو الإناث لمن كبر سنه.شرط جواز تربية الكلابوقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لامانع من تربية الكلب في المنزل، مادام بعيدا عن مكان الصلاة.وأضاف أمين الفتوى ، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك": النبي يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، مضيفا: أنه يفضل عند التعامل مع الكلب أن يكون هناك ملابس مخصصة في التعامل معه، حرصا على لعابه لغلق باب الوسوسة من هذا الأمر.