ما تمشيش بالمايوه وما تاكلش على البيسين.. اعرف قواعد إتيكيت المصيف



اعرف قواعد إتيكيت المصيف اعرف قواعد إتيكيت المصيف

يختلف مصيف هذا العام عن غيره، من الأعوام السابقة، في ظل انتشار فيروس كورونا، لذلك علينا اتباع قواعد معينة في ظل الإجراءات الاحترازية، وتعد هذه الفترة من أكثر الفترات المناسبة لقضاء عطلة مميزة صيفية، ولأنه موسم السفر، تحتاج إلى معرفة القواعد التي عليك اتباعها عند القيام بالسفر حسب خبيرة الاتيكيت، نادين جاد.



"رفيق السفر"

تقول خبيرة الإتيكيت: عند اختيار رفيق السفر عليك أن تختار شخص متوافق معك، حتى لا تختلف معه، وإعلامه بكافة التفاصيل من تكلفة ووسيلة مواصلات للسفر، ومدة السفر ومكان الإقامة، يجب أن يكون علي علم بكل ذلك.



وعليك معرفة كم المدة التي ستستغرقها رحلة السفر، لاختيار ملابس مريحة وطعام مناسب لوقت الرحلة، منع استخدام متعلقات الآخرين منعاً باتاً تجنباً للعدوي، إذا اضطررت لاستخدام مواصلات عامة للسفر، اترك مسافة أمنة بينك وبين الأخرين أثناء الجلوس، مع الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بك.

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"احجز مبكرا"عليك التأكد من جدية الحجز قبل أي شيء، فمن من المفترض أن تقوم بالحجز مبكرا، قدر الإمكان لتضمن، وسيلة مواصلات مريحة، وإقامة أمنة، والتأكد من كافة التفاصيل الخاصة بالحجز."تعليمات المكان"عند الوصول إلى المكان نفسه هناك آداب عليك اتباعها حسب طبيعة المكان، إذا كانت الإقامة في فندق تختلف عن الإقامة في شقة مثلا، فلكل مكان لوائحه التي يجب الاطلاع عليها، قبل بدأ الرحلة والالتزام بها وتوجد أيضا لوائح وجب الالتزام بها في الشواطئ وحمامات السباحة، من أجل سلامتنا وقضاء وقت ممتع.عليك الالتزام بقواعد وشروط الشواطئ حيث أن بعض الشواطئ تسمح بالاختلاط بين النساء والرجال، والبعض الأخر يمنع ذلك، كما أن بعض الشواطئ، تحدد ملابس معينة للنزول للمياه عليك معرفة ذلك قبل استخدمها."ملابس"بعض الشباب يعتبر السير بدون حذاء، وبملابس البحر "بالمايوه" شيء عادي، ولكن وفقًا لخبيرة الإتيكيت هذا يعتبر غير لائق فيجب عليه ارتداء تي شيرت، او قميص على المايوه، إذا اضطر السير في الشارع حافظا على مشاعر الاخرين وحريتهم، وكذلك السيدات عليهم ارتداء كاش مايوه، او فستان بحر فوق "المايوه"، احتراما للحرية البعض أيضا.عند نزول البحر ينبغي اختيار "مايوهات" مصنوعة من مادة سريعة الجفاف، منعا لالتصاق المايوه بالجسم، حتى لا يسبب لك الإحراج.يجب تجفيف الجسم جيدا بعد الخروج من البحر أو حمام السباحة، حتى تتجنب الإصابة بنزلات البرد، ثم ارتداء الملابس التي احضرتها معك، ويجب أن تكون مناسبة للجلوس علي البحر.من المهم عدم تناول الأطعمة أثناء التواجد داخل حمام السباحة والالتزام بكافة التعليمات المخصصة للمكان الذي نتواجد به.وأضافت خبيرة الإتيكيت أن علينا التصرف أن حمام السباحة أو الشاطئ ليس ملكًا لنا بل هو للجميع، فمن الأفضل الالتزام بمساحة شخصية معينة إذا كان داخل المياه او خارجها، لترك مساحة من الخصوصية للأخرين."اللعب في المياه"تقول خبيرة الإتيكيت يوجد فروق كثيرة بين اللعب والتعدي على حرية الغير، مثل رش بعضنا البعض بالمياه، أو اللعب بالرمل، مرفوض تماما، خاصة في ظل التكدس على الشواطئ العامة، كما يجب تجنب التحدث مع الأطفال بأصوات مرتفعة في تلك الأماكن، علينا لفت نظرهم في المنزل فهو مخصص لذلك.وعند اختيار شمسية على الشاطئ يجب أن يكون هناك مسافة مناسبة بين شمسيتي وشمسية الأسرة المجاورة لي، حتى نجلس ونتكلم بحرية، فلا أحد يزعجنا، ولا نزعج أحد.بعض الأماكن تتيح اصطحاب الطعام معك، والبعض الأخر يمنع ذلك، لذا حاول ان تحافظ على نظافة المكان المستعمل وتركه، كما وجدته قبل مجيئك"الطعام"ومن الممكن تحضير بعض الأطعمة البيتي لتناولها خلال رحلة المصيف، مما يجنبنا المزيد من الاختلاط أو تناول الطعام غير المضمون، في ظل الإجراءات الاحترازية."الخروج "إذا قمت بالخروج ليلا، عليك احترام حرية الأخرين، فلا ترفع صوت الموسيقى فى سيارتك الخاصة، ولا تزيد السرعة في الأماكن التي توجد بها شاليهات وشقق سكنية، للحافظ على أرواح الأطفال والمارة أيضا، وعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق ووضعها في اماكنها المخصصة، وإذا كنت في إحدى المطاعم عليك الالتزام بالدور والوقوف في الطابور المخصص لإجراء طلبك، ومن العادات المرفوضة أيضا السخرية من الأخرين، أو الضحك بصوت مرتفع، يعتبر هذا غير لائق، حاول ارتداء الكمامة باستمرار فور الخروج من مكان الإقامة مع استخدام المطهرات والتعقيم بالكحول والكلور حتى على الشاطئ.