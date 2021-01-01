طريقة عمل كفتة الأرز.. اعرفى سر نجاح الكفتة ولونها الأخضر



طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز

تعتبر كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة والتي تجمع عند تحضيرها الكثير من ذكريات الطفولة والتي اعترف جيل كامل بأنه كان يعشق سرقتها من والدتهم اثناء إعدادها في المطبخ وبعد التحمير فوراً، ولا يطيقون الانتظار حتى تكتمل الطبخة وتوضع في الصلصة، ولكن تواجه الكثيرات العديد من المشاكل فى تحضير كفتة الأرز ولا يعرفن سر نجاح كفتة الأرز وسر تماسك أصابع الكفتة، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل كفتة الأرز معشوقة الأطفال ومحبوبة الكبار.



طريقة عمل كفتة الأرز



المقادير



1 كيلو لحمة جملي (أو عجالي حمراء خالية من الدهون)

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600 جرام من الأرزعدد 2 حزمة كزبرة وواحدة بقدونس وواحدة شبت3 قرون فلفل رومي (يمكن استبدالهم بالفلفل الحار حسب الرغبة)2 عود نعناع أخضرمن 6 إلى 8 فصوص ثومبصلة متوسطة مقطعة مكعباتبهارات (فلفل وملح وكمون ورشة من الـ 7 بهارات)طريقة عمل كفتة الأرزفي طبق كبير يتم وضع المكونات جميعاً.يفضل فرمها عند الجزار، وإذا كنتِ ترغبين في فرمها بالمنزل عليكِ استخدام لحم مفروم جيداً وأرز مطحون ناعم تماماً قبل وضعها في الكبة.تشكل أصابع أو كرات ويمكن تخزينها بالفريزر محمرة أو نية.في زيت نظيف تحمر جيداً الكفتة حتى تصل للون البني.توضع في الصلصة المسبكة بالثوم أو يمكن تناولها كما هي محمرة فقط.سر نجاح كفتة الأرزوقالت الشيف رانيا قاسم إن سر نجاح كفتة الأرز أن تكون من الداخل طرية وخضراء ولا تتفكك أثناء التحمير.سر تماسك كفتة الأرزوقالت الشيف إن كلمة السر في ضبط هذه المعادلة هى الموازنة بين كمية اللحم والأرز، بحيث يكون لكل 1 كيلو كمية من الأرز لا تزيد عن 600 جرام فقط ومنها نضمن الحصول على كفتة أرز خضراء من الداخل ذات قوام متماسك دون أن تتفكك داخل الزيت واثناء التحمير.