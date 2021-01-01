ظهرت منذ سنوات أحذية الكروكس "crocs" واشتهرت بين الناس بسبب خفتها وألوانها المختلفة، وعلى الرغم من إقبال الكثيرين عليه إلا ان البعض توقع انتهاء موضة الكروكس وأعطوها لقب "الحذاء الأقبح فى العالم"، ولكن عام 2021 قد يكون عاما فارقا بالنسبة لكروكس.
ووفقا لموقع "nylon" فقد قامت دار أزياء بالنسياجا "Balenciaga" بتقديم مجموعة جديدة ومختلفة من أحذية الكروكس، فى مجموعتها الخاصة بربيع وصيف 2022، والتى تم عرضها تحت عنوان "clones"، حيث قدمت حذاء بوت من الكروكس، وحذاء بكعب رفيع، وهو ما أثار حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعى.
وفى تصريحات صحفية سابقة عام 2017 لديمنا جيفاساليا، مصمم أزياء وحاليا المدير الإبداعى لدار بالنسياجا وهو اول من قدم كروكس على منصات الأزياء، قال:"لقد ألهمتنا crocs، لقد ارتديت كروكس هذا الصيف لأرى كيف سأشعر تجاههم وكانت الأحذية الأكثر راحة فى العالم، أردت فقط منحهم لمسة عصرية".
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التعليقات على كروكس بكعب.. موضة جديدة مثيرة للجدل فى مجموعة ربيع 2022
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