كروكس بكعب.. موضة جديدة مثيرة للجدل فى مجموعة ربيع 2022



كروكس بكعب كروكس بكعب

ظهرت منذ سنوات أحذية الكروكس "crocs" واشتهرت بين الناس بسبب خفتها وألوانها المختلفة، وعلى الرغم من إقبال الكثيرين عليه إلا ان البعض توقع انتهاء موضة الكروكس وأعطوها لقب "الحذاء الأقبح فى العالم"، ولكن عام 2021 قد يكون عاما فارقا بالنسبة لكروكس.



ووفقا لموقع "nylon" فقد قامت دار أزياء بالنسياجا "Balenciaga" بتقديم مجموعة جديدة ومختلفة من أحذية الكروكس، فى مجموعتها الخاصة بربيع وصيف 2022، والتى تم عرضها تحت عنوان "clones"، حيث قدمت حذاء بوت من الكروكس، وحذاء بكعب رفيع، وهو ما أثار حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعى.



وفى تصريحات صحفية سابقة عام 2017 لديمنا جيفاساليا، مصمم أزياء وحاليا المدير الإبداعى لدار بالنسياجا وهو اول من قدم كروكس على منصات الأزياء، قال:"لقد ألهمتنا crocs، لقد ارتديت كروكس هذا الصيف لأرى كيف سأشعر تجاههم وكانت الأحذية الأكثر راحة فى العالم، أردت فقط منحهم لمسة عصرية".

لقد حققت حينها أحذية كروكس التي يبلغ سعرها 850 دولارًا نجاحًا كبيرًا ، حيث تم بيعها جيدًا قبل أن تصل إلى أرضيات المبيعات وأصبحت مفضلة في أسلوب الشارع خلال أسبوع الموضة، وربما تحقق نفس النجاح بعض عرض الموديلات الجديدة منها خلال عرض بالنسياجا.تم تقديم مجموعة أزياء دار بالنسياجا، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا لخلق عرض أزياء وهمى من خلال إمكانيات التكنولوجيا، وتضمن 44 إطلالة نسائية ورجالية قدمتها جميعها عارضة واحدة هي الرسامة إليزا دوجلاس.وعن فكرة هذا العرض قال المدير الإبداعي للدار ديمنا جيفاساليا: "ما نراه على الإنترنت ليس ما هو عليه، فما هو الحقيقي وما هو المزيف؟"، موضحا أن العرض تم تجميع تفاصيله بشكل افتراضى قائلا :"إنه عرض لم يحدث أبدا، وحدها الأزياء فيه كانت حقيقية".وأظهر العرض وجود اتفاقية بين دار أزياء بالنسياجا ودار جوتشى لاستنساخ تصاميم بعضهم البعض، حيث قامت دار أزياء بالنسياجا باستنساخ حقائب جوتشى وأحزمتها وقامت باستبدال لوجو gg المعروف، بلوجو bb الخاص بها.







