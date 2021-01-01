كيك قرع العسل لعشاقه بمذاق جديد لا يقاوم



كيك قرع العسل كيك قرع العسل

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيك قرع العسل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.



مقادير كيك قرع العسل





220 جرام دقيق

200 جرام سكر

100 جرام سكر بنى

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

¼ ملعقة صغيرة قرنفل

¾ ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

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