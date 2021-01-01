طريقة عمل الشورما العربي على أصوله



طريقة عمل الشورما العربي طريقة عمل الشورما العربي

طريقة عمل الشورما العربي ،إذا كنتي تحاولين تقديم غداء مختلف وخفيف، نقدم لكي طريقة عمل الشاورما العربي .







مقادير شاورما الفراخ



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نصف كيلو صدور فراخقطعة فحم صغيرة1 حبة متوسطة بصل5 فصوص ثومملعقة صغيرة زعتر2 قرن فلفل أخضر حارحبة ليمون2 ملعقة كبيرة خل1 حبة متوسطة طماطم1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما فراخ1 ملعقة صغيرة زعتر1 ملعقة صغيرة كاري1 ملعقة صغيرة كركم1 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 ملعقة صغيرة ملح2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس1 حبة بصل كبيرة1 حبة طماطم كبيرة2 حبة فلفل ألوان أو أخضرقليل من البقدونسطريقة عمل الشاورمايقشر البصل ويغسل، و تغسل الطماطم و الفلفل و البقدونس، و يقطع و نضع كل نوع منهم في طبق صغير.تغسل صدور الفراخ جيداً عدة مرات بالخل والدقيق والليمون والملح حتي تختفي الزفرة.تنقع صدور الدجاج في ماء و ملح و خل لمدة ربع ساعة ثم تشطف بالماءنترك صدور الفراخ في مصفاة حتى تجفتقطع صدور الفراخ شرائح طولية رفيعةيقشر البصل و الثوميغسل البصل و الطماطم و الفلفل الحار والليموننضع في كبة تقطيع البصل كل من البصل والثوم وحبة الطماطم الفلفل الحار وعصير حبة الليمون والخل والملح والفلفل والبهارات والكركم والكاري والزعتر و زيت الزيتونتفرم كل المكونات في الكبة حتي تمتزج تماماً و تنعمنضع شرائح الفراخ المقطعة طولياً في بولة متوسطة ثم نضع عليها كل المكونات المفرومةتقلب شرائح الدجاج مع كل المكونات جيداً حتي يمتزجونتغطي بولة فراخ الشاورما و نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات و كلما زادت المدة يكون أفضلنضع قطعة الفحم على شعلة بوتجاز ونتركها حتى تشتعلنضع زيت في مقلاة و نضعهم على النار حتى يسخن ثم نضع عليه شرائح الفراخ المتبلة مع التقليب حتى تمتص السوائل الموجودة بها تم نضيف عليهم شرائح البصل ونقلبهم ثم نضع عليهم شرائح الفلفل و نقلبهمثم نضيف شرائح الطماطمنرفعها من علي النار ونضيف عليهم البقدونس المقطع صغير و نقلبهمنضع قليل من الزيت في طبق صغير من الستانلس ستيل و نضع الطبق في وسط مقلاة الشاورما ثم نضع الفحمة المشتعلة في الزيت و تغطي مقلاة الشاورما حتى تمتص رائحة الفحم.نحضر عيش الشاورما و نضع على كل رغيف ملعقة كبيرة ثومية و نفردها على الرغيف كلهنضع كمية من الشاورما في كل رغيف و نفردها في المنتصف بالطول و نضيف عليها قطع صغيرة من الخيار المخلليلف كل رغيف كالاسطوانة ثم يقسم كل رغيف إلى نصفين بشكل مائلنحضر ورق ألمونيوم ويقطع بطول 30 سم وعرض 10 سمنلف طرف كل نصف رغيف من الطرف الغير مائلترص سندوتشات شاورما الفراخ في طبق التقديم و يزين الطبق بقطع من الخسيقدم بجانبه بطاطس مقلية.طريقة عمل الشورما العربي بالدجاجعد الشاورما من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك وفى الوقت نفسه بمذاق أفضل من المحلات إليك طريقة عمل الشاورما للشيف إلهام فتحىالمقادير لتحضير الشاورماقطع صدور دجاج مقطعه طولياشرائح طماطم مقطعة طولياشرائح بصلبهارات لحمةملعقة عصير ليموننصف ملعقة سماقملعقة ريحانملعقة زعترملعقة بابريكاملعقة بصل وثوم بودرةكوب زبادىالطريقة لتحضير الشاورما العربي بالدجاجفى وعاء توضع كافة التوابل وكوب الزبادى وتترك الشاورما قبل الطهى ب6 ساعاتعلى النار يتم تشويح قطع الداجاج فى وعاء به القليل من الزيتبعد أن تأخذ الشاورما اللوزن الذهبى يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونسيتم تحضير العيش الصاج ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبينطريقة عمل الشورما العربي في البيتلحم أو فراخ يمكنك عمل الشاورما بمذاق وطعم ألذ وبخطوات سهلة وسريعه أحلى من المطاعم على طريقة أمهر الشيفات إليك المقادير والخطواتشاورما الدجاجملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونةصدر دجاج فيليه مقطع شرائحملعقة صغيرة فلفل أسودفص ثوم مهروس ناعمملعقة كبيرة عصير ليمون1/4 كوب زيت زيتونملعقة صغيرة بابريكا مطحونةملعقة كبيرة بهاراتطريقة عمل الشورما العربي في البيتفى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعاتوضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.شاورما اللحم للشيف إلهام فتحىالمقادير1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود1/4 كوب عصير برتقالملعقة صغيرة بهارات شاورما1/2 ملعقة صغيرة ملح2 سن ثوم مهروس500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة2 ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة كبيرة زيت زيتونملعقة كبيرة خل ابيضطريقة التحضيراخلطي الثوم المهروس وعصير البرتقال وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون أضيفي الملح وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والهيل.أضيفي اللحم وقلبي حتى تتجانس المكونات وغطي الطبق وأدخلي الشاورما الثلاجة لمدة 4 ساعاتسخني القليل من الزيت و أضيفي اللحم ا ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.طريقة عمل الشورما العربي بالفرنفى دقائق معدودة، يمكنك تحضير الشاورما السورى بطعم ومذاق لا يقاوم، على طريقة الشيف إلهام فتحي.مقادير عمل الشورما العربي بالفرنفص ثوم مهروس ناعمملعقة كبيرة عصير ليمون1/4 كوب زيت زيتونملعقة صغيرة بابريكا مطحونةملعقة كبيرة بهاراتملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونةصدر دجاج فيليه مقطع شرائحملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة عمل الشورما العربي بالفرنفى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات.بعد الثلاث ساعات أخرجيه من الثلاجة، وضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.