طريقة عمل الشورما العربي على أصوله

طريقة عمل الشورما العربي
طريقة عمل الشورما العربي ،إذا كنتي تحاولين تقديم غداء مختلف وخفيف، نقدم لكي طريقة عمل الشاورما العربي .
مقادير شاورما الفراخ
نصف كيلو صدور فراخ
قطعة فحم صغيرة
1 حبة متوسطة بصل
5 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة زعتر
2 قرن فلفل أخضر حار
حبة ليمون
2 ملعقة كبيرة خل
1 حبة متوسطة طماطم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما فراخ
1 ملعقة صغيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس
1 حبة بصل كبيرة
1 حبة طماطم كبيرة
2 حبة فلفل ألوان أو أخضر
قليل من البقدونس
طريقة عمل الشاورما
يقشر البصل ويغسل، و تغسل الطماطم و الفلفل و البقدونس، و يقطع و نضع كل نوع منهم في طبق صغير.
تغسل صدور الفراخ جيداً عدة مرات بالخل والدقيق والليمون والملح حتي تختفي الزفرة.
تنقع صدور الدجاج في ماء و ملح و خل لمدة ربع ساعة ثم تشطف بالماء
نترك صدور الفراخ في مصفاة حتى تجف
تقطع صدور الفراخ شرائح طولية رفيعة
يقشر البصل و الثوم
يغسل البصل و الطماطم و الفلفل الحار والليمون
نضع في كبة تقطيع البصل كل من البصل والثوم وحبة الطماطم الفلفل الحار وعصير حبة الليمون والخل والملح والفلفل والبهارات والكركم والكاري والزعتر و زيت الزيتون
تفرم كل المكونات في الكبة حتي تمتزج تماماً و تنعم
نضع شرائح الفراخ المقطعة طولياً في بولة متوسطة ثم نضع عليها كل المكونات المفرومة
تقلب شرائح الدجاج مع كل المكونات جيداً حتي يمتزجون
تغطي بولة فراخ الشاورما و نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات و كلما زادت المدة يكون أفضل
نضع قطعة الفحم على شعلة بوتجاز ونتركها حتى تشتعل
نضع زيت في مقلاة و نضعهم على النار حتى يسخن ثم نضع عليه شرائح الفراخ المتبلة مع التقليب حتى تمتص السوائل الموجودة بها تم نضيف عليهم شرائح البصل ونقلبهم ثم نضع عليهم شرائح الفلفل و نقلبهم
ثم نضيف شرائح الطماطم
نرفعها من علي النار ونضيف عليهم البقدونس المقطع صغير و نقلبهم
نضع قليل من الزيت في طبق صغير من الستانلس ستيل و نضع الطبق في وسط مقلاة الشاورما ثم نضع الفحمة المشتعلة في الزيت و تغطي مقلاة الشاورما حتى تمتص رائحة الفحم.
نحضر عيش الشاورما و نضع على كل رغيف ملعقة كبيرة ثومية و نفردها على الرغيف كله
نضع كمية من الشاورما في كل رغيف و نفردها في المنتصف بالطول و نضيف عليها قطع صغيرة من الخيار المخلل
يلف كل رغيف كالاسطوانة ثم يقسم كل رغيف إلى نصفين بشكل مائل
نحضر ورق ألمونيوم ويقطع بطول 30 سم وعرض 10 سم
نلف طرف كل نصف رغيف من الطرف الغير مائل
ترص سندوتشات شاورما الفراخ في طبق التقديم و يزين الطبق بقطع من الخس
يقدم بجانبه بطاطس مقلية.
طريقة عمل الشورما العربي بالدجاج
عد الشاورما من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك وفى الوقت نفسه بمذاق أفضل من المحلات إليك طريقة عمل الشاورما للشيف إلهام فتحى
المقادير لتحضير الشاورما
قطع صدور دجاج مقطعه طوليا
شرائح طماطم مقطعة طوليا
شرائح بصل
بهارات لحمة
ملعقة عصير ليمون
نصف ملعقة سماق
ملعقة ريحان
ملعقة زعتر
ملعقة بابريكا
ملعقة بصل وثوم بودرة
كوب زبادى
الطريقة لتحضير الشاورما العربي بالدجاج
فى وعاء توضع كافة التوابل وكوب الزبادى وتترك الشاورما قبل الطهى ب6 ساعات
على النار يتم تشويح قطع الداجاج فى وعاء به القليل من الزيت
بعد أن تأخذ الشاورما اللوزن الذهبى يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونس
يتم تحضير العيش الصاج ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبين
طريقة عمل الشورما العربي في البيت
لحم أو فراخ يمكنك عمل الشاورما بمذاق وطعم ألذ وبخطوات سهلة وسريعه أحلى من المطاعم على طريقة أمهر الشيفات إليك المقادير والخطوات
شاورما الدجاج
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة
صدر دجاج فيليه مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
فص ثوم مهروس ناعم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة
ملعقة كبيرة بهارات
طريقة عمل الشورما العربي في البيت
فى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات
وضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.
شاورما اللحم للشيف إلهام فتحى
المقادير
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 سن ثوم مهروس
500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل ابيض
طريقة التحضير
اخلطي الثوم المهروس وعصير البرتقال وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون أضيفي الملح وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والهيل.
أضيفي اللحم وقلبي حتى تتجانس المكونات وغطي الطبق وأدخلي الشاورما الثلاجة لمدة 4 ساعات
سخني القليل من الزيت و أضيفي اللحم ا ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.
طريقة عمل الشورما العربي بالفرن
فى دقائق معدودة، يمكنك تحضير الشاورما السورى بطعم ومذاق لا يقاوم، على طريقة الشيف إلهام فتحي.
مقادير عمل الشورما العربي بالفرن
فص ثوم مهروس ناعم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة
ملعقة كبيرة بهارات
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة
صدر دجاج فيليه مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة عمل الشورما العربي بالفرن
فى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات.
بعد الثلاث ساعات أخرجيه من الثلاجة، وضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.
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