ابدأي مبكرا .. 10 علاجات لمرض البهاق يحد من انتشاره



مرض البهاق مرض البهاق

يحدث البقع البيضاء بسبب حالة جلدية تعرف بالبهاق ، ومع ذلك ليس من الضروري أن تكون مصابًا بالبهاق إذا كانت لديك بقع بيضاء، وهناك أسباب أخرى أيضا لكن لا تفقد الأمل يمكن علاجه إذا بدأت من مرحلة مبكرة فيما يلي بعض الطرق الطبيعية للتخلص من البقع البيضاء على بشرتك.







علاج البهاق مبكرا



قد يعجبك أيضا...

"Leucoderma ، المعروف أيضًا باسم البهاق ، هو مرض جلدي نادر يتميز بالبقع البيضاء والبقع. البقعة البيضاء أو البقعة تسمى البهاق الجلدي وعندما تحدث بدون أي مرض سابق تسمى البهاق، Leucoderma في المصطلح الحرفي يعني الجلد الأبيض ".1. الزنجبيلاخلطي بعض عصير الزنجبيل مع عصير الليمون والماء. اشربه مرتين في اليوم. أيضًا ،ضعي قطعة من الزنجبيل المقطعة حديثًا على رياضتك. يمكنك أيضًا خلط الطين الأحمر مع الزنجبيل وتطبيقه على البقع.2. العسلضعي العسل الخام على وجهك المطهر واتركيه لبعض الوقت. يمكنك أيضًا إضافة بعض مسحوق خشب الصندل إلى العسل مع مسحوق الأرز والكركم. ضع العجينة على بقعك البيضاء ،احتفظ بها لمدة 10 دقائق.3. النيمخذ ملعقة صغيرة من مسحوق النيم واستهلكها مع الماء كل يوم في الصباح. يمكنك وضع معجون النيم على بقعك البيضاء مباشرة. اغسليه بعد 10 دقائق.4. الكركماصنع عجينة من النيم والكركم. أضيفي بعض زيت الخردل النقي وضعيه على المناطق المصابة. استخدمه مرتين للحصول على نتائج ملحوظة.5. الريحانضع الأوراق الطازجة مباشرة على البقع الخاصة بك. تغلي الأوراق في الماء وتضيف القليل من الكركم. اغسلي وجهك بالماء للحصول على أفضل النتائج.6. النحاساشرب الماء المحفوظ في أوعية نحاسية طوال الليل احتفظ ببعض الماء في الزجاج النحاسي طوال الليل في درجة حرارة الغرفة اشرب الماء في صباح اليوم التالي افعل ذلك يوميًا للحصول على نتائج مرئية.7. الكرنبضع عصير الملفوف الطازج على المنطقة المصابة واغسله بالماء الفاتر بعد 10 دقائق يمكنك أيضًا غلي أوراق الملفوف في بعض الماء ثم وضع الماء على البقع البيضاء أضف الملفوف إلى نظامك الغذائي أيضًا.8. الجوزاخلط بعض الجوز في الخلاط للحصول على مسحوق شجر أضف بعض الماء لعمل عجينة ضع العجينة على بقعك البيضاء افعلها 3-4 مرات في اليوم ثم اغسلها افعل ذلك لمدة 3 أشهر لرؤية النتائج.9. استخدام واقي الشمسلا تخطئ في الخروج في الشمس دون حراسك. يمكن للشمس أن تفاقم مشكلة البهاق لديك إلى حد كبير.10. استشر الطبيبإذا لم يفلح أي شيء ، فلا تضيع الوقت. قم بزيارة طبيب الأمراض الجلدية على الفور.