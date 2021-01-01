طرق منع الحمل للعرسان والمتزوجين حديثا



طرق منع الحمل طرق منع الحمل

يشعر أغلب المتزوجين حديثا في ان لديهم رغبة في تأجيل الحمل لفترة زمنية، وهو ما يجعلهم يبحثون عن طرق منع الحمل للعرسان، والتي تتناسب معهم وتكون آمنة حتى لا تتسبب في حدوث العقم، وغيرها من المشاكل التي يسمعون عنها.







طرق منع الحمل للعرسان

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وهناك العديد من ‎طرق منع الحمل للعرسان والتي قد يصفها الأطباء لمن يتزوجون حديثا؛ والتي تهدف لمحاولة منع حدوث الحمل من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ووقف إنتاج البيض، ووقف لصق الحيوانات المنوية والبويضة (البويضة الملقحة) على بطانة الرحم.وهناك العديد من ‎طرق منع الحمل للعرسان الآمنة والتي صرح بها الأطباء، ويمكن به ضمان بها عدم حدوث الحمل إن تم الالتزام بالتعليمات التالية لكل وسيلة منهم.1- الامتناعالامتناع عن ممارسة الجنس هو احد ‎طرق منع الحمل للعرسان لتحديد النسل يمكن تعريفها بطرق مختلفة ولا تشمل الجماع على الإطلاق لعدم الإيلاج المهبلي، وهي الطريقة الوحيدة لتفادي الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بنسبة 100٪، والامتناع عن ممارسة الجنس آمن وفعال وله العديد من الفوائد؛ ولا توجد آثار جانبية وهو مجاني.2- حقن منع الحمليُعطى DepoProvera كل 3 أشهر، وهو شكل من أشكال ‎طرق منع الحمل للعرسان تحديد النسل عن طريق الحقن يستخدم هرمون البروجستين لمنع الحمل، وعند استخدامها بشكل صحيح ، فهذه طريقة فعالة للغاية لتحديد النسل حيث يعاني أقل من 1 % من النساء من حمل غير مقصود.وتشمل فوائد تحديد النسل عن طريق الحقن سلامته وراحته ، والوقاية من سرطان الرحم ، والسلامة مع الرضاعة الطبيعية ، ونقص الأستروجين.3- الطرق الهرمونيةيمكن إعطاء ‎طرق منع الحمل للعرسان بعدة طرق ، بما في ذلك وسائل منع الحمل الهرمونية كـ الحبوب واللصقات والحقن، وتشمل المخاطر المرتبطة بوسائل منع الحمل الهرمونية النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة، لذا لا يفضلها الكثير من المقبلين على الزواج.