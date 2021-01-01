دراسة: لقاح كورونا يتسبب في عرض جديد.. تعرف عليه



لقاح فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت عن لقاح فيروس كورونا مؤخرا من قبل باحثون في جامعة "يلي" الأمريكية، أنه هناك عرض جديد ظهر لمن حصلوا على اللقاح ويسمي بذراع كوفيد.







عارض جديد لمتلقي لقاح فيروس كورونا



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وتابع الباحثون، إن لقاح فيروس كورونا أصاب من تلقوه بعارض جديد يعرف بأسم "ذراع كوفيد"، وذلك بخلاف الآثار الجانبية الشائعة لقاح كورونا المتمثلة في الصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم والإجهاد وألم العضلات، ووفقا لموقع "Medicinenet" الطبي.وأوضح الباحثون، أنه يشير ذراع كوفيد إلى ظهور طفح جلدي واحمرار بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا بعدة أيام، وفي بعض الأحيان يشعر الشخص بألم عند لمس منطقة الحقن أو الرغبة في الحكة الشديدة.وتابع الباحثون، أنه ظهر ذراع كوفيد وبالتحديد عند الأشخاص الذين حصلوا على لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، مما يجعلها مشكلة نادرة بعض الشيء، إلا أنها تستمر فترة قصيرة في جميع الحالات.عارض جديد لمتلقي لقاح فيروس كوروناوأضاف الباحثون، إلى أنه في حال التعرض لهذه المشكلة بعد الجرعة الأولى من الحصول على لقاح فيروس كورونا، فإن ذلك لا يعني تجنب أخذ الجرعة الثانية.ولا يعلم الباحثون السبب وراء الإصابة بذراع كوفيد بعد تلقي لقاح مودرنا ضد فيروس كورونا، فلم يتعرض الحاصلون على لقاح فايزر لهذه المشكلة.ويعد ذراع كوفيد مجرد مشكلة مزعجة تحتاج إلى العلاج، إلا أنها ليست خطيرة على الإطلاق، حيث تعتبر بمثابة تفاعل أو استجابة من الجسم للقاح فيروس كورونا.وأكد الباحثون، أن ذراع كوفيد يمكن علاجه باستخدام بعض الكريمات الستيرويدية ومضادات الهيستامين الفموية والكمادات الباردة على موضع الحقن، وعادة ما يهدأ الاحمرار والتورم بعد مرور 3 أو 5 أيام من تلقي العلاج بشكل منتظم.