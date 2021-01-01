شاى الزعفران يحميك من أمراض منتشرة فى العصر الحالى



شاى الزعفران شاى الزعفران

لا يعرف عدد كبير من الناس أهمية شاى الزعفران، ولم يقوموا بتجربته من قبل فهو من أكثر المشروبات المفيدة وفى نفس الوقت مذاقه لذيذ.



يعد شاى الزعفران من المشروبات الطبيعية التى تتملك فوائد صحية عديدة ويساعد فى الوقاية من أكثر 5 أمراض منتشرة بشكل كبير فى العصر الحالى.



ويتم إعداد شاى الزعفران بنفس طريقة عمل الشاي الكشري، ولكن يتم تغطية المشروب بضع دقائق بعد سكب الماء فى الكوب .

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نعرض لكم أهم فوائد شاى الزعفران الصحية وفقا لا جاء فى موقع “ healthline”.مضاد للاكتئابيطلق على الزعفران لقب "بهار الشمس المشرقة". وهذا ليس فقط بسبب لونه الأحمر أو البرتقالى أحيانا ولكن يعتقد أن له خصائص تعزز الحالة المزاجية.ووجدت دراسة نشرت في مجلة علم الادوية الاثنية أن الزعفران فعال مثل عقار فلوكستين (بروزاك) في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.فحصت مراجعة في مجلة الطب التكاملي العديد من الدراسات التي تنطوي على استخدام الزعفران لعلاج الاكتئاب لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. وجد الباحثون أن الزعفران قد تحسن الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير.ويجعل ذلك من التوابل بديلاً جيدًا للأشخاص الذين لا يتحملون الأدوية المضادة للاكتئاب جيدًا.صحة القلبيحتوي شاى الزعفران على العديد من المكونات الكيميائية المختلفة، وقد يساعد بعضها في خفض ضغط الدم وتوفير الحماية من أمراض القلب.إعادة النظرمن الدراسات التي أجريت على الفئران أظهرت أن الزعفران يخفض ضغط الدم، وجدت الأبحاث الأخرى التي أجريت على الأرانب أن التوابل فعالة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.وجد ت دراسة بشرية نشرت في المجلة الهندية للعلوم الطبيةمن الزعفران يقلل من احتمال تسبب الكوليسترول السيئ في تلف الأنسجة، ويعتقد الباحثون أن الخصائص المضادة للأكسدة في الزعفران قد يكون لها تأثير وقائي عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب.متلازمة ما قبل الحيضيمكن أن تسبب متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مجموعة متنوعة من الأعراض غير المريحة ، من التقلبات المزاجية إلى المضايقات الجسدية.تتأثر بعض النساء أكثر من غيرهن بالنسبة لأولئك الذين يريدون الراحة ولكن لا يريدون الاعتماد على الأدوية ، قد يكون الزعفران بديلاً جيدًا.نظرت مراجعة في مجلة Psychosomatic Obstetrics & Gynecology في استخدام العلاجات العشبية لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية واضطراب ما قبل الحيض المزعج الأكثر حدة (PMDD). تسبب كلتا الحالتين إزعاجًا للمرأة في غضون أسبوع إلى أسبوعين قبل بدء الدورة الشهرية وتم إدراج الزعفران في المراجعة على أنه علاج فعال للأعراض.دراسة أخرى في المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليدمصدر موثوق نظر إلى الزعفران كعلاج لأعراض الدورة الشهرية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 45 عامًا.وجد الباحثون أن 15 ملغ من الزعفران مرتين يوميًا فعالة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية.يقوي الذاكرة ويحمى من الزهايمريحتوي الزعفران على مادتين كيميائيتين ، كروسين وكروستين ، والتي يعتقد الباحثون أنهما يساعدان في التعلم ووظيفة الذاكرة.ووجدت دراسة نشرت في أبحاث العلاج بالنباتات باستخدام الفئران أن الزعفران كان قادرًا على تحسين مشاكل التعلم والذاكرة. يُظهر هذا البحث الواعد أن الزعفران قد يكون له القدرة على علاج الأمراض التي تصيب الدماغ ، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.الوقاية من السرطانالزعفران غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم من المواد الضارة ومركبات الفلافونويد هي مواد كيميائية توجد في النباتات تساعد النبات على حماية نفسه من الفطريات والأمراض.وجدت مراجعة أجريت عام 2015 في مجلة الطب التقليدي والتكميلي أن التركيب الكيميائي للزعفران قد يكون فعالًا في الوقاية من العديد من أنواع السرطان المختلفة وعلاجها، لكن الباحثين يشيرون إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات التي تشمل البشر.