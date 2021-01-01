نجل مالك شقة "كنز الزمالك" التي تحدث السيسي عنها يدلي بتصريحات جديدة

أدلى كريم عبد الفتاح نجل المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك بتصريحات جديدة عن الشقة التي تحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال إن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية بالإضافة إلى ما ورثه عن أبيه وأجداده، حيث أن والده عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق، ترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، أن معظم المقتينات المتواجدة في الشقة تم شرائها في مزادات داخل مصر وليس خارجها، بجانب أن بعض المقتنيات التي قيل أنها أثرية فهي من العصور الأوروبية: "والدي اشترها عن طريق مزادات كتير زي مزاد قصر عابدين 1958 و1959، لأنه من هواة الحاجات دي وهاويها وبيحب يحتفظ بيها، وموجودة في بيتنا على الحيطان وقدام كل الناس مش متخزنة ولا محطوطة تحت السلم".
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