النائب العام يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة



براءة نجل ملياردير كبير براءة نجل ملياردير كبير

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي.



وأكدت النيابة العامة "تسببه خطأ في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدر، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر".



وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية، قد أمرت في نهاية يناير الماضي بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

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وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.