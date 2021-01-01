النائب العام يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي.
وأكدت النيابة العامة "تسببه خطأ في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدر، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر".
وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية، قد أمرت في نهاية يناير الماضي بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
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