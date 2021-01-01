رئيس وزراء كندا يصف حادث دهس الأسرة المسلمة بـ الإرهابي

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وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث دهس عائلة مسلمة في أونتاريو، يوم الأحد، بأنه "هجوم إرهابي".







أدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بهذه التصريحات خلال جلسة اليوم الثلاثاء في مجلس العموم الكندي، وقال:"كان هذا هجوماً إرهابياً بدافع الكراهية في أحد مجتمعاتنا".

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ولم تنشر الشرطة في أونتاريو أسماء الضحايا، لكن بيانًا أصدرته الأسرة في وقت متأخر من يوم الاثنين حددهم بأنهم سلمان أفضال، 46 عامًا، وزوجته مديحة سلمان البالغة من العمر 44 عامًا، وابنتهما يمنى سلمان البالغة من العمر 15 عامًا، ووالدة أفضال البالغة من العمر 74 عامًا.وأصيب نجل الزوجين فايز البالغ من العمر تسعة أعوام بجروح خطيرة لكن من المتوقع أن ينجو.وقالت الشرطة إن :"الأسرة كانت تنتظر عبور الطريق عند تقاطع في يوم جاف وصاف في الطرف الشمالي الغربي للمدينة عندما صعدت شاحنة صغيرة سوداء على الرصيف، واصطدمت بهم، ثم انطلقت مسرعة".وتعرفت الشرطة على المتهم ناثانيال فيلتمان. لم يذكروا كيف عرفوا أنه كان في المركز التجاري ولم يشرحوا ظروف الاعتقال لكنهم قالوا إن الرجل استهدف الأسرة لأنهم مسلمون.