وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موقف محرج، خلال زيارته إلى بلدية تاين لارميتاج في مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا.
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلا يصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى البلدية.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، أكد فريق ماكرون صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقطع ظهر ماكرون وهو يقترب من مجموعة من الأشخاص مجتمعين خلف حاجز، ثم تحدث لفترة وجيزة مع رجل، لكنه أمسك به وصفعه على وجهه مع إشارة من حراس ماكرون بأنها "محاولة صفع".
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التعليقات على تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو
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