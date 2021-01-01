موقف مصطفي فتحي من الرحيل والعودة لـ الزمالك



مصطفي فتحي مصطفي فتحي

كشف احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن خطة النادي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وموقف لاعبي الفريق المعارين لسموحة من الأهلى والزمالك.







وأكد سامي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن احمد عبدالقادر نجم الفريق المعار من الاهلي يقدم اداءً رائعا وجيدا ومستواه مميز موضحا أن عقد إعارة اللاعب مازال فيه موسما اخر.

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وأضاف ان مصطفي فتحي نجم الفريق المعار من الزمالك ادائه تطور كثيرا مع الفريق حاليا، مشيرا إلى أن ما يثار حول رحيله او تجديد اعارته سابق لاوانه.وأوضح أن مصطفي فتحي مازال مستمرا مع الفريق حتى نهاية الموسم والحديث عن تجديد الاعارة سيكون عقب انتهاء الدوري المصري وليس الان.وعن امكانية الغاء الدوري المصري أكد أحمد سامي أن الحديث في الامر سيىء ولا يجوز حيث لأنه سيضر بمصلحة الاندية واللاعبين، مشيرا إلى أن الامر له ابعاد اقتصادية لا حدود لها.وأضاف ان الدروي المصري من اكبر الدوريات في القارة الافريقية لذلك فالحديث عن الغاء الدوري امر لا يجوز ويسيىء له.وعن ناصر ماهر نجم الاهلي أكد أحمد سامي انه في حال غادر اللاعب فريقه للاعارة سيكون سموحة هو وجهته الاولي.