تحدث ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، عن زيارته للقلعة البيضاء أمس الإثنين التي جاءت بعد غيابه أكثر من 8 أعوام عن النادي.
وكتب عباس عبر تويتر اليوم الثلاثاء: "فوجئت بصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك. هذه الزيارة التي لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة".
وأضاف: "حتى أوضح فأنا ذهبت إلى بيتي الذي لم أدخله منذ 2013 وخرجت منه بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك".
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التعليقات على ممدوح عباس: خرجت من الزمالك بمؤامرة
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