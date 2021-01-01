ممدوح عباس: خرجت من الزمالك بمؤامرة

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صورة الخبر: ممدوح عباس
ممدوح عباس

تحدث ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، عن زيارته للقلعة البيضاء أمس الإثنين التي جاءت بعد غيابه أكثر من 8 أعوام عن النادي.

وكتب عباس عبر تويتر اليوم الثلاثاء: "فوجئت بصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك. هذه الزيارة التي لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة".

وأضاف: "حتى أوضح فأنا ذهبت إلى بيتي الذي لم أدخله منذ 2013 وخرجت منه بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك".

وتابع: "لا داعي لتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وأشكر من هاجم قبل من دافع عن زيارتي لنادي الزمالك وأشكركم".

وعقد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك جلسة مع ممدوح عباس في زيارته للقلعة البيضاء أمس الإثنين.

ورحل عباس عن إدارة الزمالك في 2013 بعدما تقدم مجلسه باستقالات جماعية ومع عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء، تم حل المجلس وتعيين آخر لإدارة النادي مؤقتا لمدة عام، قبل إجراء انتخابات 2014 التي جاءت بمرتضى منصور في رئاسة الأبيض.

المصدر: kooora

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