أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، في دور الثمانية لكأس مصر.
وأوضح اتحاد الكرة أن المباراة ستقام في التاسعة من مساء يوم 22 يونيو الجاري بملعب السويس الجديد.
ويخوض الزمالك قبل مواجهة المقاصة، مباراة في الدوري ضد أسوان في 17 يونيو بالقاهرة.
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التعليقات على مواجهتان متتاليتان.. تحديد موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر
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