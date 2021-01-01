انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

كشف مصدر قانونى مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقد فرجاني ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى ينتهى بنهاية شهر يونيو الجاري.



وقال المصدر إن فرجاني ساسى وفقا للقانون يستطيع مغادرة نادي الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري وعدم الانتظام إلى نهاية الموسم الكروى الجاري، وذلك وفقا للعقد المرتبط به مع الأبيض.



وأضاف أنه فى حالة رغبة فرجاني ساسى فى الرحيل عن الزمالك وفقا لما يتم تداوله خلال الفترة الحالية، فإنه يستطيع الرحيل دون أى قيود بنهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن لوائح الفيفا تستند للعقد المبرم بين الطرفين.

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وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت جدلا واسعا بشأن رحيل فرجاني ساسى عن الزمالك فى ظل ورود معلومات تشير إلى توقيعه إلى نادٍ قطرى، وسيتم الانتقال إليه بعد نهاية الموسم الحالى.ويعد فرجانى ساسي أحد أبرز نجوم نادي الزمالك الفترة الماضية، وتصدر المشهد خلال الآونة الأخيرة بعد الحديث عن اقتراب رحيله إلى الدورى القطري بشكل مجاني.فرجانى ساسي مواليد 18 مارس لعام 1992، بدأ مسيرته مع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي منذ 2011 وحتى 2015 سجل 8 أهداف خلال 83 مباراة ثم انتقل للاحتراف في نادي ميتنز الفرنسي ولعب 39 مباراة وسجل هدفا وحيدا.عاد فرجانى ساسي إلى تونس بعد هبوط الفريق الفرنسي إلى الدرجة الثانية ليلعب ضمن صفوف فريق الترجي مسجلا 7 أهداف خلال 39 مباراة وفي 2018 انتقل للنصر السعودي ومنه إلى الزمالك.