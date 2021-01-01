وزير جيش إسرائيل يهدد لبنان.. واعتقال رئيس الحركة الإسلامية بـ تل أبيب



الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

هدد وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس لبنان، وقال إن عليه أن يتعلم مما يحدث.



وأضاف في حفل تسليم إشارة المعركة للحرب المقبلة في لبنان وفق موقع "والاه"، إن "دولة ترعى منظمة تخون مواطنيها وحقهم في العيش في رخاء وأمن".



وداعاً نتنياهو.. تنصيب حكومة إسرائيل الجديدة الأحد المقبل

سقوط نتنياهو.. تفاصيل اتفاق حكومة إسرائيل الجديدة بين بينيت ولابيد

وفي سياق منفصل رأت محكمة الصلح في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب صحيفة معاريف، تمديد الاعتقال يأتي حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده بتهمة التحريض ضد دولة إسرائيل.ويأتي تمديد المحكمة اعتقال الخطيب للمرة الخامسة على التوالي بعد اعتقاله يوم 14 مايو، من منزله في بلدة كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله ومنازل المواطنين، مما أوقع 70 جريحا، إصابات 10 منهم خطيرة.وتعتمد النيابة الإسرائيلية في لائحة الاتهام على منشورات وتصريحات منسوبة إلى الشيخ الخطيب تتعلق بهبة القدس والأقصى وأحداث الشيخ جراح، وكذلك على تغريدات له عبر صفحته على فيسبوك تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بلدات الداخل الفلسطيني واعتداءات عصابات المستوطنين على العرب في يافا واللد.وتنسب النيابة في لائحة الاتهام للشيخ الخطيب تهما تتعلق بـ"دعم الإرهاب"، و"التحريض على العنف والإرهاب"، "والتماهي مع منظمة إرهابية" وفق زعمها.