فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

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صورة الخبر: لوحة أثرية
لوحة أثرية

أعلنت شرطة الآثار بمحافظة الإسماعيلية عن اكتشاف لوحة اثارية يعود تاريخها للأسرة 26، بالقرب من تل "دفنة" غرب قناة السويس.

اكتشاف لوحة أثرية عسكرية
وأبلغ صاحب الأرض شرطة الأثار والتي عثر على اللوحة الأثرية في محيط قطعة الأرض التي يملكها مشيرا الي أنه أصر على تسليم اللوحة للشرطة بالرغم من إغراءات تجار الاثار الذين عرضوا عليه مبالغ مالية ضخمة مقابل اللوحة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: صدي البلد

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