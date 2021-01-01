وجد علماء روس، في بحث جديد أعلن عنه ونشر اليوم، مخلوقات دقيقة جدا ومتجمدة في قلب التربة الصقيعية المستخرجة من التربة في سيبيريا باستخدام جهاز حفر.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Current Biology"، فقد عاد حيوان مجهري إلى الحياة بعد نومه في التربة الصقيعية القطبية لمدة 24000 عام.
وتعيش الروتيفيرات (Bdelloid)، وهي عبارة عن سلسلة من الخلايا الدقيقة تتراوح حجمها من 4 – 15 ميكرون، عادةً في بيئات مائية ولديها قدرة لا تصدق على البقاء.
وقال ستاس مالافين، الباحث في مختبر "كرولوغي" في مركز "بوشتشينو" العلمي للبيولوجيا في روسيا: "إن تقريرنا هو أقوى دليل حتى اليوم على أن الحيوانات متعددة الخلايا يمكن أن تصمد أمام عشرات الآلاف من السنين في كريبتوبيوسيس، أي في حالة الأيض المتوقفة تمامًا تقريبًا".
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التعليقات على حيوان يعود للحياة بعد نومه 24 ألف عام في جليد سيبيريا... صور وفيديو
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