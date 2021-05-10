لا نزال فى الوقت الحاضر نحتفظ بالعديد من العادات والتقاليد ذات الأصول المصرية القديمة أو الفرعونية، فى مختلف تفاصيل الحياة بداية من المأكل حتى طقوس الاحتفالات بالأعياد وغيرها، وتزامنًا مع الجدل المتواصل حول اتفاقات الزواج، نستعرض مع الباحث الأثري أحمد عامر أبرز ملامح اتفاقات الزواج عند القدماء المصريين، وهل كانت هناك قائمة منقولات زوجية خاصة بالعروس أم لا.
قال الباحث الأثري، إن الزواج الفرعوني كانت له قواعد وأعراف لا تزال آثارها متواجدة حتى الآن، فقد عرف المصريون القدماء ولي العروس والعقد والمهر والقائمة والمؤخر، وكان الزواج في مصر القديمة يتم على أساس عقد مكتوب، تكتب فيه حقوق الزوجة ومهرها ومعاشها أي كل التفاصيل التى تكتب اليوم وكانت هناك قواعد يجب اتباعها قبل الزواج.
وأضاف: كان يتم في الاتفاق تحديد قيمة الصداق من الأوزان الفضية والأشياء العينية من قِبَل العريس، ويلتزم العريس بإعالة العروس في حضوره وغيابه أي أنها ملزمة منه التزاما تاما وليس لأهلها أي دور في النفقة عليها بعد الزواج، وأن الزوج يقرّ بحق أبنائه منها في وراثته، وتعويض مناسب يدفعه إليها إذا انفصل عنها.
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التعليقات على اتفاقات الزواج عند الفراعنة.. اؤتمنوا على العرض والمال ودفعوا تعويض الطلاق
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