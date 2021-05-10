

نوم هادئ.. وفوائد التعلق رأسا على عقب نوم هادئ.. وفوائد التعلق رأسا على عقب

يظن البعض أن الحرص على تنفيذ وضعية انقلاب الجسم رأسا على عقب لفترة محددة، هو نشاط مريب ليس له فائدة، فيما يتضح أن التعلق رأسا على عقب والمتمثل في وضع القدمين بالأعلى والرأس في الأسفل، وسواء شهد الوقوف على اليدين أو لا، يحقق بعض المكاسب الصحية غير المتوقعة، فيما نكشف عنها في تلك السطور.



زيادة الاسترخاء والقدرة على النوم



يبدو نشاط التعلق رأسا على عقب مجديا بالنسبة لكل شخص يعاني من صعوبات النوم، إذ يساهم في تقليل توتر العضلات وزيادة استرخاء الجسم وبالتالي هدوء العقل، حتى يصبح الحصول على نوم عميق ليلا أكثر سهولة، ما يؤثر بالإيجاب على نشاط وحيوية الفرد في اليوم التالي مع الحصول على ساعات النوم الكافية والمريحة.

تقليل الإجهاد وزيادة النشاطيساهم التعلق رأسا على عقب في تنشيط الجسم أيضا عبر زيادة تدفق الدم للدماغ، كما أنه يقلل من الشعور بالإجهاد وزيادة الانتباه بدرجات ملحوظة، في ظل زيادة مستويات الأكسجين وإفرازات الإندورفين مثل الدوبامين والسيروتونين، وهي أمور لها مفعول السحر في زيادة الحيوية الجسدية والراحة النفسية أيضا.تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنيةتصبح القدرات الذهنية أفضل حالا مع الحرص على أداء تمرينات التعلق رأسا على عقب، والسر كما ذكرنا في زيادة تدفق الدم في الدماغ بحيث يحصل على كميات أفضل من الأكسجين، حتى تتحسن وظائف المخ تلقائيا فيما بعد، ما ينعكس بالإيجاب على قدرة الإنسان على التركيز علاوة على تقوية الذاكرة واكتساب ميزة التفكير غير المشتت وبالتالي تحسين المزاج ومواجهة الاكتئاب، علما بأن انقلاب الجسم له دور مفيد أيضا فيما يخص طرد السموم منه.علاج آلام الظهربينما يعاني الكثيرون من آلام الظهر الشائعة بين البشر من حول العالم، فإن العلاج عبر التعلق رأسا على عقب ولكن بعد استشارة الأطباء المتخصصين، قد يساعد في مقاومة تلك الآلام المزعجة بصورة غير متوقعة، إذ تؤكد دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، أن جلسات العلاج عبر الانقلاب رأسا على عقب تساعد كثيرا في مقاومة آلام الظهر عند الخضوع لها لمدة تصل إلى 8 أسابيع، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الجلسات لها دور مهم فيما يخص زيادة المرونة والقوة الجسدية، لتصبح المعاناة من آلام الظهر الحادة مستبعدة فيما بعد.تحسين القدرة على الهضميعلم أغلبنا قدرة الجسم على دفع الطعام داخل الجهاز الهضمي باتجاه الجاذبية الأرضية، إلا أن هذا لا يعني عدم إمكانية الاستفادة من وضعيات التعلق رأسا على عقب من أجل تحسين عملية الهضم، حيث تسهل كثيرا من مرور مخلفات الجسم عبر القولون، لتقل فرص المعاناة من أزمات المعدة بدرجة كبيرة، فقط ينصح بأداء تلك النوعية من التمرينات في أي وقت باستثناء تلك الدقائق البسيطة التي تلي تناول وجبات الطعام، للاستفادة من هذا النشاط المميز دون الإصابة بأي أضرار.







