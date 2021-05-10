باع رجل بريطاني يدعي جراهام هامليتون يبلغ من العمر 54 عاما، مجموعة من سياراته اللعبة التي جمعها على مدار 30 عاماً مقابل 281 ألف جنيه استرليني، حيث عرض عدد من السيارات اللعبة البالغ عددها 900 سيارة فى مزاد على الإنترنت، بمبلغ مرتفع.
ووقع هامليتون في حب الألعاب المصغرة عندما كان طفلاً وبدأ في جمعها بجدية في أوائل العشرينيات من عمره، حيث أنفق أكثر من 100 ألف جنيه استرليني لشراء كل سيارة لعبة تقريباً تم تصنيعها بين عامي 1962 و 1982 في مصنع ليسني القديم التابع لشركة ماتش بوكس في لندن لتصل مجموعته التي يقتنيها إلى 1800 سيارة ماتش بوكس لعبة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكانت السيارة اللعبة الأكثر سعراً هي نموذج تجريبي لموديل سوبر فاست لينكولن كونتيننتال بيع بأكثر من 8 أضعاف ثمنها التقديري ووصل إلى 15600 جنيه استرليني.
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التعليقات على بريطانى يبيع مجموعة سيارات "لعبة" جمعها فى 30 عاما بمزاد بمبلغ ضخم.. صور
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