

أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021 بالبنوك المصرية أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021 بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.



كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.



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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.