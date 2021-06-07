أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021 بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
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