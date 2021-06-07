أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021 بالبنوك المصرية

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أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021 بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين 7-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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