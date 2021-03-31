

وزير المالية: تكليف رئاسى باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل وزير المالية: تكليف رئاسى باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل

مد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.. خلال 10 سنوات



المؤشرات المالية تؤكد قدرتنا على تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات.. تدريجيًا



المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل:

نعمل بالتوازى فى 5 محافظات.. مؤشرات الأداء جيدة.. وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا

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تعزيز حملات «الوعى الميدانى» بمزايا المنظومة الجديدة بالمناطق والفئات الأكثر احتياجًا2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين.. وأقصى ما يتحمله المواطن فى أكبر عملية جراحية 300 جنيهأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى خلال عشر سنوات بدلاً من ١٥ عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين فى منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام، موضحًا أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.أضاف أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة، موجهًا بتعزيز حملات الوعى الميدانى بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة فى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التى تُوليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحى، بمنظور شامل ومتكامل؛ باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ محققًا إنجازات غير مسبوقة، تُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.وفى هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل محاضرة توعية لجمعية الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتم شرح نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يوفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين.ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على حملات التوعية الميدانية، بالمنظومة الجديدة، في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يُسهم في تنمية وعي المواطنين بما توفره من خدمات طبية متميزة للمنتفعين من كل أفراد الأسرة؛ من أجل تخفيف العبء عنهم، وتحفيزهم للتسجيل، كل فى محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بشتى أنحاء الجمهورية.تركز حملات الوعى الميدانى على إبراز مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل التى تغطى 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن فى أكبر عملية جراحية 300 جنيه فقط.