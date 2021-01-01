مرسيدس إس كلاس 2021 تخضع لاختبار الثبات “فيديو”

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مرسيدس إس كلاس 2021 تخضع لاختبار الثبات “فيديو”

المربع نت – خضعت مرسيدس إس كلاس الجديدة لاختبار الـ Moose، أو اختبار الثبات، تحديداً نسخة S400d 4Matic من الموديل بدون توجيه خلفي.

وقد مدح المختبرون نظام التوجيه في السيارة، ولكن أول اختبار بسرعة 77 كلم\س فشل نسبياً لعدم ألفة السائق مع السيارة.

بعد عدة محاولات، اكتشف المختبرون أن تفعيل وضعية القيادة سبورت + ستعطي أفضل النتائج في المناورة بفضل خفض وتثبيت نظام التعليق، ما أدى لنجاح السيارة في الاختبار بسرعة 74 كلم\س.

نتوقع أن الفئات المزودة بالتوجيه الخلفي ستتفاعل مع الاختبار بشكل أفضل، وربما تؤدي لنجاح السيارة بسرعات أعلى من ذلك.

المصدر: المربع نت

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