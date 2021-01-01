كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

المربع نت – كشفت كيا عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بتصميم جريء ومختلف تماماً عن الموديل الحالي تمهيداً لطرحها في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام، وتنوي كيا الكشف عن نسخة أوروبية للسيارة في سبتمبر ببعض الاختلافات الرئيسية.
مقدمة السيارة غير تقليدية وجذابة، مع خطوط جسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين بشكل جيد مع الجسد الخارجي وخلفية مستقيمة.
كما ستتوفر السيارة بفئة “إكس لاين” الجديدة التي تشمل مصد أمامي مختلف ولمسات سوداء وحدائد أكثر بروزاً على السقف، مع زخرفات خشبية في الداخل.
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