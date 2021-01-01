كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

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صورة الخبر: كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها
كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

المربع نت – كشفت كيا عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بتصميم جريء ومختلف تماماً عن الموديل الحالي تمهيداً لطرحها في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام، وتنوي كيا الكشف عن نسخة أوروبية للسيارة في سبتمبر ببعض الاختلافات الرئيسية.

مقدمة السيارة غير تقليدية وجذابة، مع خطوط جسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين بشكل جيد مع الجسد الخارجي وخلفية مستقيمة.

كما ستتوفر السيارة بفئة “إكس لاين” الجديدة التي تشمل مصد أمامي مختلف ولمسات سوداء وحدائد أكثر بروزاً على السقف، مع زخرفات خشبية في الداخل.

داخلية السيارة أصبحت أكثر فخامة بكثير مع تصميم فتحات الهواء ثلاثية الأبعاد وكونسول أوسط جديد كلياً وضوابط للتحكم في تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة واسعة لنظام المعلومات الترفيهية بدون توضيح الأحجام.

ولم تؤكد كيا محركات السيارة للوقت الحالي ولكن نعلم أنها على الأقل ستتوفر بمحرك هجين بالقابس كما ظهر أثناء اختبارها مؤخراً في ألمانيا، وسنعلم المزيد عن السيارة الأنيقة خلال الأسابيع القادمة.

صورة الخبر: كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

المصدر: المربع نت

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