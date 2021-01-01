بيجو مصر تصدر تحذير هام لعملائها لضمان سلامة محركات سياراتهم

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صورة الخبر: بيجو مصر تصدر تحذير هام لعملائها لضمان سلامة محركات سياراتهم
بيجو مصر تصدر تحذير هام لعملائها لضمان سلامة محركات سياراتهم

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أطلقت بيجو مصر (شركة مانسكو وكيل بيجو) تحذير هام جدا لعملائها وزوار صفحتها، حيث حذرت بيجو عملائها من استخدام زيوت غير معتمدة لمحركات سياراتهم، وذلك حتى لا تتعرض لأي ضرر او تلف نتيجة استخدام زيوت غير معتمدة من الشركة الفرنسية.

ونشرت الشركة منشور رسمي على الصفحة كان كالتالي:

ويمكنك التواصل مع شركة مانسكو عبر صفحة فيسبوك الرسمية بالضغط هنا، أو بالاتصال على رقم 16674 الخط الساخن لوكيل بيجو.

صورة الخبر: بيجو مصر تصدر تحذير هام لعملائها لضمان سلامة محركات سياراتهم

المصدر: التوكيل

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