القومية للأنفاق تكشف موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي

كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي.
وقال عصام والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" إفتتاح الخط الاول من القطار الكهربائي سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل".
وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق:" القطار الكهربائي سيكون أهم وسيلة نقل جماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
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