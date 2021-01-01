حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا.. فيديو

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فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد النادي أستاذ أمراض الصدر عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حقيقة وجود متحور مصري لفيروس كورونا، قائلا: "كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "لا يوجد فيروس كورونا متحور مصري"، متابعا: "إذا كان هناك متحور مصري كان سيتم الإعلان عنه، لكن السلالة الموجودة حاليا هي الموجود من الموجة الأولي، ولم يحدث لها أي تحورات".

وأشار: "صفات المتحور هي التي تحكم وجوده وحتى الآن السلالة الموجودة ما زالت تستجيب للأدوية التي يتم تناولها، لذا ليس هناك سلالة متحورة"، مردفا: "سبب وضع بريطانيا لمصر في المنطقة الحمراء، هو لأنهم ينظرون لنسب التطعيم في الدول وهل تم تطعيم أعدادا كبيرة أم أعدادا قليلة؟".



وأوضح: "بريطانيا تضع مصر في المنطقة الحمراء بالرغم من أن أداء مصر في مواجهة كورونا كان أفضل منهم ولم نتعرض لأي انهيارات صحية وقد نتساوى في مواجهة كورونا مع الدول المتقدمة مثل ألمانيا".

المصدر: elbalad

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