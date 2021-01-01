حكم قضائي في أمريكا يغتال آمال وأحلام آلاف المهاجرين



مهاجرون لأمريكا مهاجرون لأمريكا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة في حال كان دخلوهم البلاد غير شرعي، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



وأيد القضاة بالإجماع حكم محكمة أدنى درجة برفض طلب زوجين من السلفادور حصلا على ما يسمى بوضع الحماية المؤقت، للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الخضراء"، لدخولهما دون سند من القانون.



وبهذا الحكم يمكن أن تؤثر القضية على آلاف المهاجرين، الذين يعيش كثير منهم في الولايات المتحدة منذ سنوات.

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ويؤيد الحكم ما يقول به الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعارض فكرة وجود المهاجرين في هذه الحالة.ويضع هذا الرفض،الرئيس على خلاف مع جماعات الدفاع عن الهجرة وبعض الديمقراطيين.ويشترط قانون اتحادي يسمى "قانون الهجرة والجنسية"، أن "يكون الأشخاص الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة قد تم فحصهم وقبولهم" في الولايات المتحدة.وقالت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان في بيان مكتوب للمحكمة، إنه نظرا لأن منح وضع الحماية المؤقت لا يكون مصحوبا بتذكرة دخول، فإنه لا يلغي أثر عدم الأهلية للدخول غير القانوني.ويمكن منح الرعايا الأجانب وضع "الحماية المؤقت"، في حال كانت أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة.وهناك حوالي 400 ألف شخص في الولايات المتحدة يتمتعون بوضع الحماية، مما يمنع ترحيلهم ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني.