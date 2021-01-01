في ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس .. سيارة واحدة امتلكها "السادات"



سيارة واحدة امتلكها "السادات" سيارة واحدة امتلكها "السادات"

عام يمر وآخر يجيء، لتحل الذكرى السنوية لإعادة افتتاح قناة السويس، في الخامس من يونيو عام 1975، بعد أن ظلت مغلقة لنحو 8 سنوات كاملة أمام الملاحة العالمية، لمحو آثار الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق الرئيس الراحل محمد أنور السادات إشارة بدء إعادة افتتاح القناة مرة أخرى للملاحة البحرية العالمية لتدب فيها شريان الحياة مجدداً.







وإذا تحدثنا عن بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية، فإنه على مدار أكثر من 11 عامًا من حكمه لمصر، لم يمتلك السادات سيارة خاصة به، واكتفى خلال تحركاته بالسيارات التابعة لرئاسة الجمهورية وأبرزها سيارة مرسيدس بنز بولمان 600 وسيارة كاديلاك فليت وود 66.

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وقبل اغتيال الرئيس السادات بمدة قدرها عام ونصف، تلقى حينها هدية من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وهي عبارة عن سيارة أمريكية الصنع تحمل موديل يرجع إلى العام 1980، و هي النسخة القوية كاديلاك S75 Fleetwood.وتعد السيارة كاديلاك S75 Fleetwood واحدة من أصل 900 نسخة فقط حول العالم، و تستمد قوتها من آلات جر قوية تجعلها تنفرد بالعديد من المهام، حيث زودت بمحرك ثماني الاسطوانات، بسعة 2500 سي سي، مع حزمة من وسائل التحكم وأنظمة المساعدة على تحديات الطريق.تتميز السيارة بزجاج مضاد للاعيرة النارية، و تصميم هيكلي يتميز بالطول، مع مفهوم رباعي الأبواب، و مع شبكات أمامية لامعة و متعددة المقاطع، ما يمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب منظومة المصابيح الأمامية، و الجنوط الفضية اللامعة.يذكر أن هذه النسخة أصبحت مملوكة لأحد المصريين، بعدما بيعت في عام 2002 من خلال أحد المزادات بالقصر الرئاسي فى القاهرة وذلك في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بينما تعلقت هذه السيارة القوية في أذهان الكثير نسبة لما تشمله من ذكريات خالدة، جعلتها علامة مميزة في التاريخ الرئاسي المصري العظيم.