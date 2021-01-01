واتساب .. تفاصيل تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية وإلغاءه

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › واتساب .. تفاصيل تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية وإلغاءه

صورة الخبر: تفاصيل تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية
تفاصيل تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

أصدرت، قبل قليل، محافظة الاسماعيلية، بيان توضيحي بشأن إلغاء امتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية بعد واقعة اكتشاف تسريبه.

قالت إدارة الإعلام بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، خلال البيان، أن طه عجلان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اكتشف عن طريق إدارة أمن المديرية لديه بوجود تسريب لإمتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة إتمام المرحلة الاعدادية عن طريق واتساب مما أدي علي الفَور للعرض علي اللواء شريف بشارة، المحافظ والذي قرر بدوره تأجيل الميعاد لباكر غدا الثلاثاء، في تمام الساعة ٩ صباحا.

و تم التأكد من تسريب الامتحان بعد بدء الامتحان علي أجهزة موبايل الطلبة وأولياء الأمور عن طريق واتساب حيث تم التسريب أثناء نقله إلى المدارس.

كما تم إبلاغ مكتب وزير التربية و التعليم و غرفة عمليات الوزارة.

في السياق ذاته، تم إبلاغ مدير امن الإسماعيلية نظرا لتجمهر بعض الطلاب وأولياء أمورهم وبعض المدرسين إعتراضا علي إعادة الامتحان و تعطيلهم حركة المرور.

و تم الإنتهاء لقرار إعادة امتحان الدراسات غدا الساعة ٩ صباحا و ذلك لمصلحة الطلاب و تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واتساب .. تفاصيل تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية وإلغاءه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14157

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager