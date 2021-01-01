أصدرت، قبل قليل، محافظة الاسماعيلية، بيان توضيحي بشأن إلغاء امتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية بعد واقعة اكتشاف تسريبه.
قالت إدارة الإعلام بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، خلال البيان، أن طه عجلان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اكتشف عن طريق إدارة أمن المديرية لديه بوجود تسريب لإمتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة إتمام المرحلة الاعدادية عن طريق واتساب مما أدي علي الفَور للعرض علي اللواء شريف بشارة، المحافظ والذي قرر بدوره تأجيل الميعاد لباكر غدا الثلاثاء، في تمام الساعة ٩ صباحا.
و تم التأكد من تسريب الامتحان بعد بدء الامتحان علي أجهزة موبايل الطلبة وأولياء الأمور عن طريق واتساب حيث تم التسريب أثناء نقله إلى المدارس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على واتساب .. تفاصيل تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية وإلغاءه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق