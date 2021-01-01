دبلومات مهنية لطلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة.. تفاصيل



كلية الإعلام بجامعة القاهرة كلية الإعلام بجامعة القاهرة

تقدم كلية الإعلام بجامعة القاهرة العديد من الدبلومات "المهنية" لطلابها من المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات والتي يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام وعلومه .



وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" هذه الدبلومات والتخصصات التي تمنحها الكلية، وتتمثل في الدبلومات التالية:-



- الدبلوم المهني في الإنتاج التليفزيوني :

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وتشتمل على تخصصات ( الدراما التليفزيونية - إنتاج البرامج والأفلام التسجيلية التليفزيونية - البرامج الحوارية التليفزيونية -الأخبار التليفزيونية - التصوير التليفزيوني - المونتاج التليفزيوني - الإخراج التليفزيوني ) .- الدبلوم المهني في الصحافة الرقمية :‏وتشتمل على تخصصات ( مدخل إلى الصحافة الرقمية - الكتابة للمنصات الرقمية - تشريعات وأخلاقيات الإعلام الجديد - النشر على الانترنت - إنتاج وسائط متعددة ) .- الدبلوم المهني في صحافة البيانات :- ‏وتشتمل على تخصصات ( صحافة الهواتف الذكية - الاستخدامات الاجتماعية للصحافة الرقمية - تسويق الاخبار - التغطية الاستقصائية - مشروع التخرج ) .- الدبلوم المهني التسويق الإلكتروني :‏وتشتمل على تخصصات ( التسويق الالكتروني - نظريات التسويق الحديثة - الاتصال الاقناعي - التسويق الاجتماعى والسياسى - تشريعات اعلامية - إدارة وتخطيط الحملات الإعلانية الالكترونية - بحوث الجمهور التسويق الشبكي - اساليب تخطيط وتنفيذ التسويق الالكتروني - مشروع تخرج ) .- الدبلوم المهني في إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية :وتشتمل على تخصصات ( الإنتاج الإعلامي - إدارة الموارد البشرية - إدارة وسائل الإعلام - التسويق واستراتيجيات المنافسة - اقتصاديات الإعلام - القيادة - البحوث والتنمية ) .- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته :وتشتمل على تخصصات ( حرية الإعلام في إطار الحريات العامة وحقوق الانسان - مدخل عام للقانون - جرائم النشر "حالات تطبيقية وحل مشكلات" - تشريعات الإعلام في العالم والوطن العربي - قوانين الاتصالات وحرية تداول المعلومات - تشريعات وسائل الإعلام الجديدة - تشريعات الإعلام في مصر - التجارة الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية -أخلاقيات الإعلام "حالات تطبيقية وحل مشكلات" ) .- الدبلوم المهني للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي :وتشتمل على تخصصات ( كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني - صناعة المحتوى المرئى للإعلام الجديد - الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي - صحافة البيانات - صحافة الموبايل - مبادئ أمن المعلومات - إدارة أمن المعلومات - والجرائم الرقمية - الاختراق الأخلاقي ) .- الدبلوم المهني في الاتصال السياسي :وتشتمل على تخصصات ( الانترنت والسياسة - موضوعات مختارة في الاتصال السياسي - الرأي العام والسلوك الانتخابي - مناهج البحث الإعلامي - الاتصال السياسي الإستراتيجي - المناقشات والمناظرات السياسية - كتابة الأخبار والتقارير السياسية - إعداد وتقديم البرامج السياسية في الراديو - أساليب واستراتيجيات الإقناع - إعداد وتقديم البرامج السياسية في التليفزيون - المسوح واستطلاعات الرأي العام ) .- الدبلوم المهني في إدارة الإعلام واقتصادياته "باللغة الانجليزية" :وتشتمل على تخصصات ( Media Techniques &Production - Human Resource Management - Social & New Media Management - Marketing & Competitive Strategies - Media Economics - Leadership - Research & Development - Graduation Project ) .وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أعلنت عن إطلاق دبلوم الإعلام الرياضي ، والذي يستهدف الطلاب الراغبين في الانضمام لمجال الإعلام الرياضي ، وإعداد خريحين مؤهلين بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة للعمل في هذا المجال بمختلف وسائل الإعلام .