عقب شكاوى الطلاب.. لجنة لمراجعة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالمنوفية

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امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

أكد دكتور حسن الخولي رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة المنوفية أنه تلقي العديد من الشكاوى حول صعوبة امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية من أولياء الأمور والطلاب.



وأوضح أنه تم التواصل مع الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم ونقل شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأجزاء وقرر تشكيل لجنة برئاسته ومدير التعليم العام مصطفي الليثي والموجهين العموم لدراسة الأجزاء التي أشتكي منها الطلاب ومدي صعوبتها ومراعاة ذلك في التصحيح.

وتابع أن وكيل الوزارة أكد انه لزم الأمر سيتم إعادة توزيع الدرجات علي ورقة الأسئلة حفاظا علي حقوق الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

المصدر: elbalad

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