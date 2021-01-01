جامعة عين شمس: تطعيم كل من يعمل بالمدن الجامعية والطلاب المقيمين بها

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صرح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، بأن الامتحانات بدأت في معظم كليات الجامعة ، وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث يؤدى ١٨٠ ألف امتحاناتهم بكليات الجامعة المختلفة بالإضافة إلى ٣٠ ألف طالب دراسات عليا.







وأوضح سعود، أنه نظرا إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التى يتم فيها عقد الامتحانات في ظل فيروس كورونا ، فإن الأطقم المسئولة عن إدارة الامتحانات بجامعة عين شمس أصبحت أكثر احترافية ، وأكثر تناغمًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال منظومة مترابطة علي اتصال دائم وتدار بطريقة بها توحيد قياسى .

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وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، أن اللجنة العليا للإجراءات الاحترازية بالجامعة برئاسة سيادته ونائب رئيس اللجنة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل وكلاء الكليات لشؤون البيئة في حالة انعقاد دائم ، وتتابع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خلال الامتحانات من تحقيق للتباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة علي البوابات وتوفير التهوية الجيدة باللجان ، إلي جانب تقسيم الامتحانات على اكثر من فترة امتحانية في اليوم الواحد ، مع الالتزام الكامل بالكمامة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.وأشار إلى أنه تم تخصيص حجرات للعزل في حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتوفير سيارات الإسعاف ، مع الاهتمام الكامل بكافة إجراءات الحماية المدنية من سيارات الإطفاء ومعدات التعامل مع الحرائق ، كما أولت الجامعة اهتمام خاص بالمدن الجامعية ، وتم وضع قواعد لكيفية التعامل في حالات الاشتباه والإصابة وطرق التعقيم ، لافتا إلي أنه جارى تطعيم كل من يعمل بالمدن الجامعية والطلاب المقيمين بها.وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بوعى الطلاب ، حيث أكد أنه خلال جولاته التفقدية للجان الامتحانات بالكليات المختلفة لاحظ أن الطلاب أصبحوا اكتر وعيا والتزاما بالاجراءات الاحترازية، مشيرا إلي تنظيم الجامعة للعديد من الفعاليات لنشر الوعي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية .وأوضح أنه يتم إعداد تقارير يومية لوزير التعليم العالي عن سير الامتحانات وحالات الاشتباه ، مؤكدا أن الوضع حتى الآن مطمئن جدا.