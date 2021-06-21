الثانوية العامة.. التعليم: اللي مش معاه تابلت هايمتحن ورقي والتصحيح إلكتروني



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن القرار النهائي بشأن آلية عقد امتحانات الثانوية العامة للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت (طلاب المنازل والإعادة).



حيث قالت وزارة التربية والتعليم: الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت ستعقد لهم امتحانات الثانوية العامة ورقياً.



وأضافت وزارة التربية والتعليم: سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ، مشيرةً إلى أن جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ)

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ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في جميع الأحوال سيتم تصحيح إجابات امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية ، وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يناشد جميع أولياء الأمور بالتوقف عن إثارة الأسئلة الجدلية حول امتحانات الثانوية العامة 2021.وقال وزير التربية والتعليم عبر جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: أرجو ألا نخوض في التفاصيل الفنية لـ امتحانات الثانوية العامة ، حيث إنها من صميم عمل الوزارة ولا علاقة للطالب بها.وأضاف وزير التربية والتعليم: أرجو التركيز فقط على تحضير الطلاب لـ امتحانات الثانوية العامة ، وألا نحاول الدخول في تفاصيل فنية.طريقة امتحانات الثانوية العامة ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين- تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.- الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف تؤدي الامتحانات بشكل ورقي فقط.- سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.- سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.وشرح الدكتور طارق شوقي شكل الأسئلة وزمن الامتحان، وجاء كالتالي:- جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).- سيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.- سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.- سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.- مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي.- مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.وأكد الدكتور طارق شوقي أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.وتحدث وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة الذي سيعقد في الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021)، حيث أكد أن الهدف من الامتحان هو:- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).و أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.وأعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.وأعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021.وتطرق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر للحديث حول التشعيب في المرحلة الثانوية (للعام الدراسي 2021/2022، حيث أكد على:- الطلاب بالثانوية العامة 2021/2022 سوف تظل على النظام الحالي.- الدفعات التالية ستكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي.- انتهاء العمل بالتشعيب من "علمي" إلى "علمي علوم" و"علمي رياضة" بداية من العام الدراسي 2022/2023.- سيتم إعادة توزيع خريطة المناهج كي تتناسب مع هذا القرار.- تخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.- امتحانات هذا العام ستكون دور أول ودور ثاني فقط.- أي طالب مصاب بكورونا خلال فترة الامتحانات في دور يوليو سيكون له الحق في الدخول للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.