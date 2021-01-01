شاهد.. صورة غريبة تثير سخرية رواد مواقع التواصل من الشرطة البريطانية



سخرية رواد مواقع التواصل من الشرطة البريطانية سخرية رواد مواقع التواصل من الشرطة البريطانية

تعرضت الشرطة البريطانية للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لاستخدامهم شاحنة لوري 7.5 طن لإزالة سكوتر كهربائي صغير، يكاد لا يكون ظاهرًا فوقها.







نشرت شرطة West Mercia في بريطانيا بفخر صورة على تطبيق فيسبوك Facebook، تظهر سكوتر كهربائي تمت مصادرته على ظهر شاحنة ضخمة يوم الجمعة الماضية.

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وقالت الشرطة بأنها صادرت سكوتر كهربائي بعد أن رصدت قيادة السائق لها على الطرق العامة، وهو الأمر المحظور قانونيًا.سارع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن الضباط كان بإمكانهم استخدام مركبة أصغر لنقل السكوتر - الذي يقل وزنه عن 45 كجم.تساءلوا لماذا ببساطة لم يضعوها في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة، وعلق أحد المستخدمين: “تبدو شاحنة القطر وكأنها إهدار هائل للموارد بمثل هذا الشيء الصغير".ولكن وفقًا لصفحة UK Cop Humor على Facebook، كان هناك سبب وجيه تمامًا لاستخدام الشاحنة وعدم وضع السكوتر الإلكتروني في صندوق السيارة فقط.وأوضحت أن الشاحنة كانت في طريقها لمصادرة عدد من السكوتر التي تم الإبلاغ عنها على الطرق، قبل أن يتم التقاط الصورة.