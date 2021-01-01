ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوير عبر برنامجه الإذاعى إن هناك رغبة فى الأهلى فى الحصول على خدمات إبراهيم عادل الجناح الهجومى لبيراميدز بعد المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب وفى المقابل يرغب بيراميدز فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى وهو ما قد يحدث فى الصيف المقبل عبر صفقة تبادلية بين الناديين .
وفى المقابل أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده هذا الموسم فى يونيو الجارى .
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التعليقات على بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز
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