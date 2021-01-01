إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

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أسدل مصدر الجدل المثار حول إمكانية تأجيل أو إلغاء بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها العام المقبل فى الكاميرون بعد تأجيل القرعة الخاصة بها .



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” أصدر قرارا يقضى بتأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.



وقال الكاف عبر بيانه في الموقع الرسمي إنه تم تأجيل قرعة البطولة التي كانت مقرر إجراء مراسمها يوم 25 يونيو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وفى هذا السياق ، أكد المصدر على إقامة البطولة فى الوقت المحدد لها بالكاميرون ولا توجد أى نية لتأجيلها أو إلغاءها مؤكدا أن الأمور الخاصة بتنظيمها تسير بشكل جيد فى الوقت الحالى .وأضاف أن موعد القرعة الخاصة بمنافسات الأمم الإفريقية سيتم تحديدها فى الأيام المقبلة مؤكدا أن البطولة ستقام بنظامها الجديد بتواجد 24 منتخبا إفريقيا .وكانت حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها على الشارع الإفريقي المحب لكرة القدم بشأن إمكانية إلغاء منافسات الأمم الإفريقية بعد تأجيل القرعة بسبب تفشى كورونا وما إلى ذلك .وعلى الجانب استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة فاعليات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري .ويري مسئولو الكاف أن جائحة كورونا لا تزال منتشرة بشكل موسع وهو الأمر الذى أدى إلى الاستقرار على خوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري مثلما كان يحدث فى الأدوار السابقة من المسابقة واقتصار الحضور على الدعوات الخاصة بمجالس الإدارات فقط .واتخذ “ كاف ” مجموعة من القرارات المهمة بشأن مباراتي الأهلى والترجي التونسي المقرر إقامتهما خلال شهر يونيو الجاري فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .وقرر الكاف تعديل موعد مباراتي الأهلى والترجي فى ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، حيث أعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين فى تونس يوم 19 يونيو الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين بالقاهرة يوم 26 يوينو، وكان الكاف حدد موعد المباراتين فى 18 و25 يونيو قبل تغيير الموعد من جديد.وقرر الكاف بشكل نهائي تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك رغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.