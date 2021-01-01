علق رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش على إلغاء الشرطة الإسرائيلية لـ"مسيرة الأعلام" للمستوطنين التي كانت مقررة الخميس المقبل في القدس بسبب المخاوف الأمنية.
وقال سموتريتش إن إلغاء المسيرة "استسلام مخجل للإرهاب وتهديدات حماس".
وبحسب سموتريتش فإن "مفوض الشرطة غير قادر على حماية المتظاهرين في شوارع القدس بالأعلام الإسرائيلية، وغير قادر على حماية السكان اليهود في اللد والرملة وعكا. وهو الآن يجعل يحيى السنوار هو من يدير القدس".
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التعليقات على رئيس "الصهيونية الدينية: إلغاء مسيرة الأعلام بالقدس استسلام مخجل لتهديدات "حماس"
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