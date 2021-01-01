رئيس "الصهيونية الدينية: إلغاء مسيرة الأعلام بالقدس استسلام مخجل لتهديدات "حماس"

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رئيس "الصهيونية الدينية: إلغاء مسيرة الأعلام بالقدس استسلام مخجل لتهديدات "حماس"

علق رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش على إلغاء الشرطة الإسرائيلية لـ"مسيرة الأعلام" للمستوطنين التي كانت مقررة الخميس المقبل في القدس بسبب المخاوف الأمنية.

وقال سموتريتش إن إلغاء المسيرة "استسلام مخجل للإرهاب وتهديدات حماس".

وبحسب سموتريتش فإن "مفوض الشرطة غير قادر على حماية المتظاهرين في شوارع القدس بالأعلام الإسرائيلية، وغير قادر على حماية السكان اليهود في اللد والرملة وعكا. وهو الآن يجعل يحيى السنوار هو من يدير القدس".

وأضاف سموتريتش أن "شعب إسرائيل على قيد الحياة ويستحق قيادة مختلفة أقوى وأكثر تصميما. سيواصل السير بفخر في شوارع القدس بأكملها ويستقر في كل مكان فيها".

المصدر: روسيا اليوم

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