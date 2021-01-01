

أسعار ومواصفات سيات ليون الجديدة أسعار ومواصفات سيات ليون الجديدة

أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري للعلامة التجارية سيات في مصر،عن أسعار سيات ليون الهاتشباك الجديدة كلياً،حيث بلغت الفئة الأولى 385 ألف جنيه،الفئة الثانية 425 ألف جنيه.



وتأتي سيات ليون بمحرك تربو سعته 1.4 لتر 4 اسطوانات قادر يوليد 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي وتستطيع سيات ليون الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8 ثوانٍ ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/س.



كما توفر العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل في الفئات الأعلى وإضافة الى ذلك تضمنت السيارة فتحة سقف كهربائية، مقود حركة مزود بالعديد أنظمة التحكم

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جاءت السيارة مزودة بالعديد من الكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وغيرها”.ويقدم الوكيل ضمانًا لمدة 5 سنوات أو مسافة 100000 كم.