"مصيبة كبرى".. علي جمعة: فئة أخبرنا الرسول بعدم المغفرة لذنوبهم



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

"ما حكم من يجاهر بالذنوب ويتفاخر بها وقد تكون من الكبائر؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.







وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على قناة "cbc"، عن السؤال قائلًا “إن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بأن الله يغفر للجميع إلا المجاهرين بالمعاصي”.

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وأضاف علي جمعة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه، أنه قال “كلُّ أُمَّتي مُعافًى إلا المجاهرين، وإنَّ من الجِهارِ أن يعملَ الرجلُ بالليلِ عملًا ثم يُصبِحُ وقد ستره اللهُ تعالى فيقولُ: عملتُ البارحةَ كذا وكذا، وقد بات يسترُه ربُّه، ويُصبِحُ يكشفُ سِترَ اللهِ عنه”.وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن الجهر بالمعصية مصيبة كبرى، فالإنسان يعتمد ويتأمل على أن يغفر الله له خطاياه، وعندما يعلم أنه لن يغفر له يكون آيس من رحمه الله.وذكر أن هذا الشخص نربيه عن طريق مناهج التعليم والموعظة التي تكون في الخطاب الديني، وشيوع الثقافة العامة في المجتمعات وهذا دور الإعلام وبناء العقلية والأسرة كل هذه الأمور تقوم بتنشئة وتقويم الشخص.وقال إياك أن تكون مجاهرا بالمعاصي، فهذا الجهر ليس شفافية كما يسمه بعض الناس فهذا إثم عظيم، وكأنك تستهين بالذنب وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتفسد المجتمع سواء أردت ذلك أم لم ترد أو قصدت أم لم تقصد.وأكد أنه يجب على الإنسان أن يتعلم أن المجاهرة إثم وذنب ومعصية ويجب الستر والاستحياء من الذنوب، فلا تكن كذلك.https://www.facebook.com/watch/?v=825133228125526