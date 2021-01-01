

للعريس .. تعرف على اتيكيت التعامل مع العروس في حفل الزفاف للعريس .. تعرف على اتيكيت التعامل مع العروس في حفل الزفاف

مع حلول فصل الصيف تكثر حفلات الزفاف ولا يعرف بعض الرجال الطرق الصحيحة و المثالية التي يمكنه التعامل بها مع العروس في يوم حفل الزفاف، لذا قدمت خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اتيكيت التعامل مع العروس في حفل الزفاف.







اتيكيت التعامل مع العروس في حفل الزفاف



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يجب على العريس أن يستقبل عروسه من صالون التجميل، ثم يقوم بتقبل يدها ومدحها بالكلمات الرقيقة، وفتح باب السيارة لها والاطمئنان على ركوبها والثناء على جمالها.-عند الوصول إلى باب القاعة، يجب على العريس النزول أولاً و ترك وقت كاف للعروس ووصيفاتها لضبط الفستان والطرحة وما إلي ذلك قبل الدخول إلي القاعة.-يسير العريس على يسار العروس ثم يضع يدها في ذراعه.-الرقصة الأولى هي محط أنظار الجميع والكاميرات ولأنه من الصعب على العروس الرقص و هي ترتدي فستان الزفاف فيجب على العريس أن يقوم بخطوات صغيرة مناسبة لخطواتها حتى تتلافي أي حادث.-عندما يقوم أهل أو أصدقاء الزوج بالسلام أو الرغبة في التقاط بعض الصور التذكارية عليه أن يعرف لها من لا تعرفه من أقاربه أو أصدقائه، كما عليه إظهار الحفاوة والاهتمام بكل أقارب وصديقات العروسة.-عقب انتهاء الحفل على العريس أن يذكر دوماً فرحته والتعبير عن سعادته وبالحفل الجميل وذلك خلال طريقهما لعش الزوجية.-عند الوصول إلى عش الزوجية يجب على العريس أن يفتح باب السيارة للعروس.-يجب على العريس أن يحرص على تناول العشاء معها وعدم الانشغال عنها أو العبث بالتليفون المحمول وتشغيل موسيقي هادئة و استرجاع ذكريات الخطوبة.