طريقة عمل مكرونة بالتونة بوصفات متعددة ومتنوعة

مكرونة بالتونة
طريقة عمل مكرونة بالتونة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، تتميز طريقة عمل مكرونة بالتونة بأن هناك العديد و الكثير من الوصفات التي يمكنك القيام بتجربتها و أضافة العديد من العناصر الغذائية التي تضفي مذاقا شهيا للطبق.
ومن خلال هذا التقرير نعرض لكم فيما طريقة عمل مكرونة بالتونة بوصفات شهية و متنوعة يمكنك القيام بها و تجربتها.
مكرونة بالتونة والمايونيز
تتميز مكرونة بالتونة و المايونيز بمذاق شهي و لذيذ قهي من الأطباق الخفيفة و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير مكرونة بالتونة والمايونيز
مكرونه
تونة
طماطم مفرومة
بصل أخضر
مايونيز
بقدونس
زيت
ملح
فلفل أسود
كمون ناعم
عصير ليمون
طريقة تحضير مكرونة بالتونة والمايونيز
- شوحى البصل فى الزيت على النار مع الملح والفلفل الاسود
- ضيفى البصل الأخضر ثم ضيفي الطماطم والمكرونة المسلوقة
-قطعى التونة مع المايونيز والكمون وعصير الليمون
-إخلطى المكرونة مع خليط المايونيز وزينى بالبقدونس وقدميها
مكرونة بالتونة والصوص الأبيض
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض بأقل المكونات و أسهل الخطوات.
مقادير مكرونة بالتونة والصوص الأبيض
مكرونة مسلوقة
تونة
كريمة طبخ
جبن شيدر مبشور
زبدة
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل ألوان
ماء ساخن
زيت نباتي
للتزيين
بقدونس مفروم
جبنة بارميزان
طريقة تحضير مكرونة بالتونة والصوص الأبيض
-يشوح بصل وثوم في زبدة وزيت على النار ثم تضاف تونة وتشوح
-ثم تتبل بملح وفلفل ويضاف لبن وكريمة
-ثم يضاف فلفل ألوان
-ثم تضاف المكرونة وتقلب جيدا
- ثم تغرف في طبق التقديم
-تزين ببقدونس وجبنة بارميزان
-وتقدم ساخنة
طريقة عمل مكرونة بالتونة والخضروات
مكرونة بالتونة والخضروات من الأطباق الغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات و يمكنك تقديمها لأطفالك و أفراد أسرتك، فقدم الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة.
مقادير مكرونة بالتونة والخضروات
مكرونة
تونة قطع
بصل احمر
ثوم
فلفل اخضر
فلفل حار احمر
طماطم شيري
صلصة طماطم
زيت زيتون
زعتر طازج
ذرة
خل
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير مكرونة بالتونة والخضروات
- شوحي البصل في الزيت ثم ضيفي الصلصة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي قطع التونة وشوحيها ثم ضيفي الثوم وتبليها بالملح والفلفل
-اخلطي الخل مع الفلفل الحار ثم ضيفي انصاص الطماطم شيري لعمل الدريسنج ثم ضيفي الزعتر
-قلبيهم ثم ضيفي الزيت وقلبيهم جيدا ثم ضيفي لهم المكرونةوقلبيهم
-ضيفي التونة بالصلصة والذرة وقلبيهم جيدا وقدميها وزينيها بالشبت وشرائح الليمون
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