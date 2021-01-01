

للفتيات .. تعرفي على أضرار الرموش الصناعية للفتيات .. تعرفي على أضرار الرموش الصناعية

إذا كنت ترتدين الرموش الصناعية فمن المهم أن تعرفي أنه في أي وقت يكون لديك جسما غريبا بالقرب من عينك ربما يكون هناك عامل خطر، أكثر المشاكل التي تسببها الرموش الصناعية شيوعًا وفقا لما نشره موقع howertoneye.







التهابات العين

يمكن أن تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا تحت غراء الرموش وعلى الرموش الصناعية نفسها، إذا قمت بتخزين وإعادة استخدام رموشك الصناعية ، أو إذا قمت بإسقاط رمشك على سطح قبل وضعه ، فهناك خطر دخول البكتيريا والأوساخ الضارة إلى العين، يمكن أن تنتج العدوى أيضًا عن نسيان تنظيف جفونك بعد إزالة الرموش المزيفة ، أو مشاركتها مع صديق ، مما يتسبب في انتقال العدوى ، مما قد يؤدي إلى دمل الجفن أو التهاب الملتحمة.

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ردود الفعل التحسسيةيعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه الصمغ المستخدم لتثبيت الرموش في مكانها ، لأنه غالبًا ما يحتوي على الفورمالديهايد ، ولكن قد يكون هناك عدد قليل من الأشخاص لديهم حساسية من الألياف المستخدمة في صنع الرموش الاصطناعية بأنفسهم، يمكن أن تتسبب ردود الفعل التحسسية تجاه الرموش في الشعور بالوخز أو الحرقان أو التورم أو الطفح الجلدي، تتطلب ردود الفعل التحسسية الشديدة زيارة غرفة الطوارئ لمنع أي فقدان للرؤية أو المزيد من المضاعفات.ضرر يلحق برموشك الطبيعيةلسوء الحظ ، قد تتسبب الرموش الصناعية أيضًا في فقدان مؤقت أو دائم لرموشك الحقيقية، يمكن أن يؤدي نزع الرموش المزيفة إلى كسر رموشك الطبيعية ، وحتى إتلاف بصيلات الشعر. عندما يحدث هذا ، قد تفشل رموشك في النمو مرة أخرى.إصابات العيندائمًا ما يؤدي وضع أشياء صغيرة بالقرب من العين إلى خطر إصابة القرنية، يمكن أن يكون هذا أمرًا خطيرًا جدًا ، على سبيل المثال ، إذا كانت الرموش الصناعية تهيج القرنية أو إذا تكثف الصمغ وسقط في العين مما يؤدي إلى خدش القرنية.