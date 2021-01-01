كالمحترفين.. طريقة عمل دجاج بروستد في المنزل

دجاج بروستد
ترغب نساء كثيرات فى تعلم طريقة عمل دجاج بروستد فى المنزل بمذاق شهى مثل الأنواع المباعة فى المطاعم.
وتحاول بعض النساء إعداد دجاج بروستد فى المنزل لتساعدهم فى الابتعاد عن تناول الطعام المباع فى الشارع لأنه غير صحى، ولكن مع الأسف لايكون بنفس مذاق المطاعم.
نقدم لكم طريقة عمل دجاج بروستد للشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير دجاج بروستد
دجاجة
2 بيض
نصف كوب لبن
2 كوب دقيق ملعقه صغيره بابريكا
ملعقه صغيره زعتر
ملعقه صغيره بودرة ثوم
ملعقه صغيره بودرة بصل
ملح
فلفل
زيت
طريقة تحضير دجاج بروستد
* يتبل الدقيق بالملح والفلفل و البابريكا و البصل البودرة و الثوم البودرة والزعتر ويتبل البيض بالملح والفلفل ثم يضاف له القليل من اللبن ويقلب جيدا.
* يوضع الدجاج في البيض ثم في الدقيق ثم في البيض مرة اخرى ثم الدقيق ثم تقلى في الزيت ثم تترك لتنضج حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم ساخنة.
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